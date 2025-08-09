Høyre i ny måling: Laveste oppslutning siden 2009

Høyres oppslutning har falt 1,3 prosentpoeng fra julimålingen – og partiet har ikke ligget så lavt på denne målingen siden 2009, skriver Klassekampen.

Målingen er altfor dårlig for Høyre, vedgår nestleder Henrik Asheim i en melding til avisen.

– Det er mye som står på spill i høstens valg. Det kan skje mye på målingene fremover, og det er mange som ikke har bestemt seg, så vi skal overbevise alle velgere om at Norge kan bedre, sier han.

MDG over

For andre måned på rad er MDG over sperregrensen på 4 prosent, noe som ville ha gitt dem utjevningsmandater og gitt dem vippeposisjon dersom målingen var valgresultat, ifølge Nationen. Partiet får en oppslutning på 4,2 prosent, ned 0,2 prosentpoeng.

Samtidig har ikke partiet vært over sperregrensen på gjennomsnittsberegningen til Poll of polls siden mars i fjor.

Lover Støre-støtte

– Denne målingen viser hvorfor alle som ønsker seg en venstresideregjering bør stemme på MDG. Vi lover å støtte Støre, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nationen.

– Men hvis MDG kommer under sperregrensen, mister venstresiden flertall, og Sylvi Listhaug tar over som statsminister, fortsetter han.

Et valgresultat på 4,2 prosent ville ha gitt MDG syv plasser på Stortinget. Uten partiet er de rødgrønne ett mandag unna flertallsgrensen.

Ap klart størst

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger, med endring fra juli i parentes: Rødt 6,3 (-0,3), SV 6,2 (-2,7), Ap 26,8 (-0,1), Sp 6,7 (+0,9), KrF 3,8 (+0,1) Venstre 5,6 (+0,6), Frp 20,9 (+1,7) og andre 5,2 (+1,6).

Målingen er gjennomført 5. og 6. august med 1008 respondenter. Feilmarginen er mellom 1,4 og 2,7 prosentpoeng – og som vanlig størst for partiene med høyest oppslutning.