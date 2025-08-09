Støre får alkokritikk: – Har feiget ut

– Her har rett og slett statsministeren vår feiget ut. Det er skuffende, sier generalsekretær Inger Lise Hansen i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan, til NTB.

I forrige uke gjorde Støre det klart at han er positiv til flere liberaliseringer i alkohollovgivningen. Blant annet åpner han for å utvide åpningstidene for ølsalg i matbutikker og åpningstidene på Vinmonopolet.

I tillegg sier han ja til pils i parken, altså å løsne på forbudet for å drikke alkohol på offentlig sted.

– Jeg synes det å kunne drikke pils i parken høres ut som en fin frihet. Så får vi prøve å hindre fyll i parken, sa Støre.

Hadde forventet mer

Hansen i Actis sier at hun hadde forventet med av en statsminister fra Arbeiderpartiet.

– Det kan virke som om Støre har glemt at alkoholpolitikken til Ap er bygget på solidaritet. Vi trenger modige politikere som tør å stå for prinsippene som vår norske alkoholpolitiske modell er bygget på, og våger å forsvare dem selv i en valgkamp, sier Hansen, som tidligere har vært nestleder i KrF.

Hun mener liberaliseringene Støre har åpnet for, kan sette hele den norske modellen for alkoholregulering i spill.

– Vi har en restriktiv alkoholpolitikk for å verne om dem som sliter. Stadige uthulinger kan føre til at vi mister viktige tiltak som Vinmonopolet, sier hun.

– Vi håper utspillet bare er valgflesk.

Frihetsplan fra Høyre

Støres utspill var svar på en tiltakspakke Høyre-leder Erna Solberg og Unge Høyre-leder Ola Svenneby la fram i forrige uke for å gi folk litt mer frihet i hverdagen.

Høyre vil både utvide åpningstidene på polet, utvide ølsalget og tillate pils i park.

Flere andre partier er åpne for flere av grepene, og det kan dermed bli flertall for dette i Stortinget til høsten.