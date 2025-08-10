Mandag kan du forhåndsstemme – dette må du vite

Fra 11. august til 5. september kan man forhåndsstemme og dermed være ferdig med det før valgdagen 8. september. Mange kommuner har også mulighet for å stemme 7. september.

Fordelene med forhåndsstemming er åpenbare: Køene er stort sett mye kortere, og det kan gjøres fra hvor som helst i landet. Skal man stemme på valgdagen, må man derimot stemme i kommunen der man var folkeregistrert per 30. juni.

Samtidig lukker man da døren for å ombestemme seg i løpet av valgkampen – for stemt er stemt. Forhåndsstemmer man utenfor sin egen kommune, mister man også muligheten til å se hvilke kandidater som står på listene. Isteden blir det utdelt en stemmeseddel med kun de registrerte partienes navn.

Egne valglokaler

Mange kommuner har andre valglokaler for forhåndsstemming enn for stemmer på valgdagen, og hvor og når man kan avlegge forhåndsstemme kan man se på valglokaler.no.

For å stemme i et stortingsvalg i Norge må man være norsk statsborger, ha fylt 18 år innen utgangen av 2025, og på noe tidspunkt ha vært folkeregistrert som bosatt i Norge. Alt du trenger å ha med deg, er legitimasjon med navn, bilde og fødselsdato.

Ingen valgkort

Tidligere har det også vært fordelaktig å ha med valgkortet – men dette er nå en saga blott. Endringene i valgloven som ble gjort før sommeren, innebærer også at valgkortene ikke lenger sendes ut til velgerne. Istedenfor får man et informasjonsbrev om valget enten digitalt eller i posten.

I 2021 kom hele 58 prosent av stemmene før valgdagen – mot 17 prosent av stemmene i 2005. Andelen har stort sett økt jevnt og trutt de siste 20 årene.

Det må nevnes at muligheten for å tidligstemme har vært til stede siden 1. juli. Dette må man imidlertid kontakte kommunen om direkte, da tidligstemming i utgangspunktet er for dem som ikke kan stemme under forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Særordninger

Det er også noen andre grupper det er særordninger for. De som ikke kan stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan kontakte kommunen for å få stemme hjemme eller der de er. Det må skje innen 4. september klokka 12.

Beboere og pasienter på helse- og omsorgsinstitusjoner, samt innsatte i fengsler, kan få stemme på institusjonen. Den enkelte kommunen bestemmer når dette skjer. Videre har velgere med funksjonsnedsettelser som gjør at de ikke kan stemme alene – for eksempel blinde – rett til å få hjelp i valglokalet av en valgmedarbeider eller en person de peker ut selv.