Rødgrønn side får 85 stortingsmandater, som er det minste mulige flertallet i Stortinget, viser TV 2-målingen. Borgerlig side ligger an til 83 mandater dersom målingen hadde blitt valgresultatet.

Undersøkelsen er utført av Verian for TV 2. Et representativt utvalg på 1.193 personer er spurt fra 4. til 8. august. Usikkerhetsmarginen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.

Kristelig Folkeparti går frem 2 prosentpoeng til 4,6 prosent fra TV 2s forrige måling og er dermed godt over sperregrensen. Det er likevel Høyre som går mest frem med 2,2 prosentpoeng. Fremskrittspartiet går tilbake 0,8 prosentpoeng, men holder stand som det største partiet på borgerlig side med 20,7 prosent oppslutning.

KrFs fremgang kommer etter at partileder Dag-Inge Ulstein åpnet for at partiet kan sitte i regjering med Sylvi Listhaug som statsminister.

– Nå er det godt driv rundt KrF. Jeg tror veldig mange har fått med seg både at du får veldig god politikk med KrF og at vi er den avgjørende garantisten for et regjeringsskifte, sier Ulstein til TV 2.

På rødgrønn side går Rødt mest frem med 1,3 prosentpoeng, og Arbeiderpartiet får den største tilbakegangen med 2,1 prosentpoeng. De er likevel største parti med 28,8 prosent oppslutning.

Undersøkelsen i sin helhet ser slik ut, med partienes endring fra sist måling i parentes: R: 6,3 (+1,3), SV: 6,2 (-1,6), Ap: 28,8 (-2,1), Sp: 4,9 (-1,1), MDG: 3,5 (+0,2), V: 4,4 (-0,3), KrF: 4,6 (+2,0), H: 16,2 (+2,2), FrP: 20,7 (-0,8), Andre: 4,4.