Når «amatørene» sier fra om folkemord

Trygve Hegnar kaller oss amatører. Fordi vi mener Oljefondet ikke bør investere i selskaper som medvirker til folkemord. Hvis Hegnar mener at det gjør oss til amatører å insistere på et minimum av etikk i forvaltningen av verdens største statlige investeringsfond – ja da er vi uenige om definisjonen av amatørskap og profesjonalitet.

Det Hegnar og andre forsvarer er et system som fraskriver seg ansvar. Der Oljefondets toppledelse og politikerne peker på Etikkrådet – et lite deltidsråd med fem medlemmer som møtes en gang i måneden – når de konfronteres med investeringer i selskaper som direkte bidrar til krigsforbrytelser.

Etikken må inn i selve kjernen av fondets arbeid – ikke skyves ut til et alibi på siden

Etikkrådet var ment som en sikkerhetsventil. Men når fondet etter utbruddet av Gaza-krigen kjøper seg opp i et israelsk selskap som vedlikeholder bombefly – og ingen griper inn – da er det ikke lenger snakk om å ha en etisk rettesnor. Da snakker vi om aktiv medvirkning til død og ødeleggelse.

Det er hverken ansvarlig eller nøytralt. Det er medskyldighet.

Les også Etikkrådets leder: – Det er vanskelig Etikkrådet har ikke ansett at salg av flymotorer til Israel rammes av etiske retningslinjer, sier rådslederen til TV 2.

Akademikere forsvarer Tangen: – Storm i vannglass Oljefondet blir slaktet av politikere for investeringer i kontroversielle selskaper. Fra akademia får de lite forståelse: – Ganske trist, sier Espen Henriksen. –Stemmer jo ikke, sier Karin Thorburn.

– Politikerne må holde fingrene unna – Det er en oppfatning om at Israel er den store stygge ulven. Det blir veldig ensidig, sier Jan Petter Sissener, som mener målet skal være best risikojustert avkastning.

Det er fondets ansvar å løpende vurdere all risiko, ikke bare den umiddelbart finansielle. Oljefondet har 700 profesjonelle ansatte. Det forvalter våre felles penger, vår makt, og vårt omdømme. Hvis KLP og Storebrand og andre profesjonelle investorer klarer å gjøre etiske vurderinger av sine investeringer, hvorfor skulle ikke Norges Bank klare det?

Når sjefen for fondet, Nicolai Tangen, sier at hans «pengelandslag» ikke trenger å forholde seg til hvorvidt det er blod på pengene, fordi det er Etikkrådets jobb – ja, da har vi skapt et system der ansvar forsvinner i mellomrommene. Men barn dør ikke i mellomrom. De dør under bombene. Og vi investerer i dem.

Det er derfor vi foreslår å legge ned eller reformere Etikkrådet. Ikke for å kvitte oss med etikken, men fordi etikken må inn i selve kjernen av fondets arbeid – ikke skyves ut til et alibi på siden.

Å ansvarliggjøre Oljefondets ledelse og ansatte er ikke «amatørskap». Det er å rette opp mangel på profesjonalitet. Det er politisk lederskap.

Une Bastholm

Stortingsrepresentant for MDG

Svar:

Vi forsvarer ikke folkemord og kritiserer ikke debatten rundt Oljefondet.

Vi kritiserer demonstranter som seiler til Gaza og lar seg feire som fengslede krigere.

Vi visste ikke at Bastholm var ombord på seilbåten.

Trygve Hegnar