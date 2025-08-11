Stoltenberg om prisveksten: – Er fremdeles en vei å gå

– Dagens pristall minner oss på at det fremdeles er en vei å gå før prisveksten er på målet. Vårt bidrag til at det skal skje, er at vi fortsetter å holde orden i norsk økonomi. Dette må vi ikke sette i spill, sier han til NTB.

Høyres Nikolai Astrup mener det imidlertid er regjeringen som setter ting i spill.

– Vi ser nå at prisveksten er på vei opp igjen, matprisene øker uvanlig mye, økende inkassokrav mot nordmenn og den høyeste arbeidsledigheten siden pandemien. Hvis dette er Støres definisjon av trygg styring, er det på tide å bytte kaptein, sier han.