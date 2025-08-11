Fredag denne uken møtes USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin for samtaler i Alaska. Formålet med møtet er å få en slutt på Ukraina-krigen.

Sjefen for økonomisk fakultet ved London Business School, Richard Portes, hevder overfor CNBC at Putin er en seierherre bare ved at samtalene finner sted.

Washington inviterer Zelenskyj?

– Dette er allerede en stor seier for Putin, å bli invitert for første gang siden 2007 til å møte USAs president på amerikansk jord. Det er en fantastisk prestasjon, sett fra hans ståsted – uten betingelser, uten Ukraina og uten noe europeisk representasjon, sier han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er i utgangspunktet altså ikke invitert til samtalene, men NBC News hevder at Washington nå likevel vurderer å invitere ham. I Europa hersker bekymringer for at Ukraina kan bli presset til å avstå landområder til Russland, og europeiske ledere har derfor presset på for å ta med Kyiv, som bedyrer at ingen avtale vil bli inngått uten deres tilstedeværelse.

– Putin starter fra en relativt sterk posisjon på slagmarken. De rykker frem. På den annen side, fra et økonomisk perspektiv, starter han fra en svak posisjon. Den russiske økonomien ser ikke særlig god ut. Budsjettunderskuddet er betydelig, delvis fordi oljeinntektene har falt kraftig, fortsetter Portes overfor CNBC.

– Skjerper neppe sanksjonene

Kanalens vurdering er at Russland, med sin sterke posisjon på slagmarken, trolig kommer til forhandlingsbordet med et ønske om umiddelbare sanksjonslettelser som del av enhver våpenhvileavtale – i tillegg til Ukraina må avstå territorium.

Portes karakteriserer det som «svært vanskelig» å forutsi om USA og president Donald Trump vil skjerpe sanksjonene mot Russland for å legge press på Putin.

– Gitt hans ønske om en Nobels fredspris, ser ikke sannsynligheten for at Trump vil øke sanksjonene på dette stadiet særlig høy ut. Men han kan ombestemme seg i morgen, sier han.

– «Vinn-vinn» for forsvarsaksjer

TS Lombard-sjef Christopher Granville hevder overfor CNBC at Alaska-samtalene kan være «vinn-vinn» for europeiske forsvarsaksjer.

– Mislykkes fredsprosessen vil det fortsatt være behov for å fylle opp uttømte våpenlagre i USA. Eller hvis det blir en fredsavtale, hva ser vi? Vi ser et svært slagkraftig russisk forsvar som – selv om ordene «seier» og «tap» vil bli brukt og kanskje ikke bør brukes – til en viss grad har gått seirende ut, sier han.

– Denne realiteten vil tvinge europeiske regjeringer til å fortsette å øke forsvarsinvesteringene, og det er også bra for europeiske forsvarsaksjer. Uansett er det en vinner, fortsetter Granville.