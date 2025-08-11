Trump tar over politiet i hovedstaden – sender inn Nasjonalgarden

Trump kunngjorde mandag at han midlertidig overtar Washington, D.C.s Metropolitan Police Department og mobiliserer Nasjonalgarden for å «rydde opp» i hovedstaden.

– Vår hovedstad er overtatt av voldelige gjenger, blodtørstige kriminelle, dopede galninger og hjemløse, sa Trump under en pressekonferanse.

– Vi kommer ikke til å la det skje lenger, fortsatte han.

Ifølge Bloomberg skal Nasjonalgarden bistå med transport og støtteoppgaver for å frigjøre lokalt politi til å foreta flere pågripelser. Tiltaket ligner på utplasseringen i Los Angeles tidligere i år, da Garden ble brukt til å hjelpe immigrasjonsmyndigheter med razziaer.

Presidenten bruker en over 40 år gammel lov som gir ham adgang til midlertidig å overta kontrollen over D.C.-politiet i nødsituasjoner.

Bakgrunnen for grepet er Trumps påstand om økende vold i byen, til tross for at offisielle tall viser at voldskriminaliteten har falt til det laveste på 30 år.

Flere titalls føderale etater, inkludert FBI, DEA og ATF, skal bistå i en koordinert innsats gjennom hele uken. Målet er å fjerne utendørs leirer, slå ned på hærverk og få flere inn i behandling for psykiske lidelser og rusproblemer.

OPPTØYER: Befolkningen i hovedstaden reagerer kraftig på Trumps tiltak. Foto: Mandel NGAN / AFP

Tiltaket kan skape politisk splid. Washington, D.C. stemte massivt for Kamala Harris i 2024, og mange innbyggere har vært kritiske til Trumps innstramminger i offentlig sektor.

Trump lover at folk igjen skal «kunne gå trygt til butikken for å kjøpe en avis», men kritikere mener han overdriver problemene for å utvide sin makt over hovedstaden.

Erklærer nødstilfelle

Klokken 18:11 erklærte Trump den utøvende ordren om kriminalitet-nødstilfelle i District of Columbia, på Truth Social.