ARENDAL: – Det er visjonsløst, det Støre holder på med. Han skal bare fortsette som i dag, vi skal isteden overlate dette landet bedre til neste generasjon, sier partileder Sylvi Listhaug i FrP.

Slik åpnes partilederdebatten under årets versjon av Arendalsuka, på NRK.

Rent formelt startet debatten med ja / nei spørsmål – eller «levende valgomat» som døpt av debattleder Fredrik Solvang – med spørsmål om hvem som er statsministerkandidat. Kun Jonas Gahr Støre og Erna Solberg svarer ja.

– Vi har sagt i 1,5 år at det største partiet skal ha statsministeren. Jeg tror velgerne er lei av denne debatten, og at de nå vil ha debatt om politikken, sier Sylvi Listhaug (FrP).

Hun legger til at det kun er journalistene som «klør seg i hodet.» Dermed får Listhaug åpne debatten med et lengre, politisk resonnement:

– Når vi bruker så mye penger, hvorfor har vi ikke langt bedre tjenester enn de har i våre naboland? spør hun retorisk.

Foto: Eivind Yggeseth

Listhaug fastslår at hun vil kutte i bistand, innvandring og grønne industrisatsinger. Støre holder på sin side ved statsministerspørsmålet:

– De to må bytte plass, sier han, med henvisning til Listhaug og Solberg.

– Det er FrP som er størst på borgerlig side.

Han viser videre til FrP-løfter om skattekutt og noe mer oljepenger – og illustrerer effektivt forskjellene i politikken mellom Ap og FrP.

– Vi har fått det begrepet inn i Norge som kan beskrives som arbeidende fattige. Det skal vi ikke ha. Det skal vi kjempe imot. Det skal være trygt å være på arbeid, og det skal være trygg lønn på arbeid, sier Støre.

– Ingenting av det Sylvi Listhaug sa her treffer disse fattige familiene. De går til valg på 150 milliarder kroner i kutt, Høyre skal kutte 60 milliarder. Det er oppskrift på at renta går opp, fortsetter han senere.

Dermed dominerer Listhaug og Støre starten av partilederdebatten.

Debatten er valghøstens andre partilederdebatt. Kun timer før partilederne inntok scenen i Arendal kunne VG melde om ny partimåling, med knapt rødgrønt flertall – og FrP som klart største parti på borgerlig side. Det har stort sett vært trenden på de siste målingene.

32 ganger gratis

Også Erna Solberg får noe taletid i starten, dog mindre enn Listhaug og Støre.

Etterhvert kommer også småpartiene på banen, inkludert Rødt – som kan utgjøre en ny joker i Støre stortingsgrunnlag om han skal beholde statsministerposten.

Rødt har langt frem en langtidsplan for velferden og vil øke ytelsene, åpner partileder Marie Sneve Martinussen

– Med det må vi selvfølgelig øke skattene på store formuer.

Hun blir også utfordret på hvor mange ganger de har brukt ordet gratis i partiprogrammet. Hun svarer 28 – men blir rettet av Solvang: Fasit er 32.