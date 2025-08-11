ARENDAL: – Det er visjonsløst, det Støre holder på med. Han skal bare fortsette som i dag, vi skal isteden overlate dette landet bedre til neste generasjon, sier partileder Sylvi Listhaug i FrP.
Slik åpnes partilederdebatten under årets versjon av Arendalsuka, på NRK.
Rent formelt startet debatten med ja / nei spørsmål – eller «levende valgomat» som døpt av debattleder Fredrik Solvang – med spørsmål om hvem som er statsministerkandidat. Kun Jonas Gahr Støre og Erna Solberg svarer ja.
– Vi har sagt i 1,5 år at det største partiet skal ha statsministeren. Jeg tror velgerne er lei av denne debatten, og at de nå vil ha debatt om politikken, sier Sylvi Listhaug (FrP).
Hun legger til at det kun er journalistene som «klør seg i hodet.» Dermed får Listhaug åpne debatten med et lengre, politisk resonnement:
– Når vi bruker så mye penger, hvorfor har vi ikke langt bedre tjenester enn de har i våre naboland? spør hun retorisk.
Listhaug fastslår at hun vil kutte i bistand, innvandring og grønne industrisatsinger. Støre holder på sin side ved statsministerspørsmålet:
– De to må bytte plass, sier han, med henvisning til Listhaug og Solberg.
– Det er FrP som er størst på borgerlig side.
Han viser videre til FrP-løfter om skattekutt og noe mer oljepenger – og illustrerer effektivt forskjellene i politikken mellom Ap og FrP.
– Vi har fått det begrepet inn i Norge som kan beskrives som arbeidende fattige. Det skal vi ikke ha. Det skal vi kjempe imot. Det skal være trygt å være på arbeid, og det skal være trygg lønn på arbeid, sier Støre.
– Ingenting av det Sylvi Listhaug sa her treffer disse fattige familiene. De går til valg på 150 milliarder kroner i kutt, Høyre skal kutte 60 milliarder. Det er oppskrift på at renta går opp, fortsetter han senere.
Dermed dominerer Listhaug og Støre starten av partilederdebatten.
Debatten er valghøstens andre partilederdebatt. Kun timer før partilederne inntok scenen i Arendal kunne VG melde om ny partimåling, med knapt rødgrønt flertall – og FrP som klart største parti på borgerlig side. Det har stort sett vært trenden på de siste målingene.
32 ganger gratis
Også Erna Solberg får noe taletid i starten, dog mindre enn Listhaug og Støre.
Etterhvert kommer også småpartiene på banen, inkludert Rødt – som kan utgjøre en ny joker i Støre stortingsgrunnlag om han skal beholde statsministerposten.
Rødt har langt frem en langtidsplan for velferden og vil øke ytelsene, åpner partileder Marie Sneve Martinussen
– Med det må vi selvfølgelig øke skattene på store formuer.
Hun blir også utfordret på hvor mange ganger de har brukt ordet gratis i partiprogrammet. Hun svarer 28 – men blir rettet av Solvang: Fasit er 32.
– Det var ganske nærme da! sier hun, til latter fra salen.
Også SV – en annen part i det rødgrønne flertallet – bruker talertid på velferdsgoder.
– Milliardærene må bidra mer, fastslår dermed partileder Kirsti Bergstø.
Valget handler ifølge Bergstø om hvorvidt vanlige folk skal «få råd til å gå til tannlegen, eller om de aller, aller rikeste skal beholde mer.»
Erna vs. Sylvi
NRK prøver seg videre på en ny vri. Forskning skal vise at folk flest bytter partier, men ikke blokker, ved valg. Dermed går alle duellene mellom partiledere på samme side av blokkgrensen.
Erna Solberg og Sylvi Listhaug møtes til duell på borgerlig side. De fikk valget mellom å debattere formuesskatt eller statsministerposten. Førstnevnte ble valgt.
Høyre vil fjerne formuesskatt på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital). FrP vil fjerne hele skatten.
– Så er jeg enig med deg i at vi bør fjerne hele formuesskatten på sikt, sier Solberg.
Hun mener det blir vanskelig å finne rommet – og at ikke all skattelette kan gå til formuesskatt.
– Av og til Sylvi må vi faktisk gjøre noen valg. Også i skattepolitikken.
– Mitt valg er verdiskapning, bake kaken større for velferden vår i fremtiden. Punkt to er å sørge for at de som ikke betaler formuesskatten får et skikkelig skattefradrag i tiden fremover, fortsetter Solberg.
Listhaug mener på sin side kutt i subsidier er mer enn nok til skattelette både for formuende og øvrige nordmenn. Hun kjøper heller ikke at noe kapital arbeider, mens annen ikke gjør det.
– Vi holder på med en statskapitalisme som ikke er bærekraftig. Da er det mye viktigere å få fjernet formuesskatten, sier Listhaug.
– Når dere salderer deres budsjetter, så bruker dere betydelig mer oljepenger enn vi andre gjør, og det betyr også at dere er med på å presse opp renten hvis dere gjør det. Det syns ikke jeg er riktig politikk. Vi må sørge for at vi faktisk bidrar til at ikke renten blir høyere, kontrer Solberg.
Rente-argumentet fungerer altså både for Ap og Høyre.
Duellen mellom Solberg og Listhaug er rene godteposten for Støre – som forsvarer formuesskatt, og kaller de borgerlige kuttene for unorske.
– Hvis du mener noe annet enn Arbeiderpartiet er du ikke norsk, det er helt utrolig, svarer Solberg
Svar på spørsmålet!
NRK fortsetter med flere ja / nei spørsmål. Blant dem er hvorvidt det finnes for mange tullestudier i Norge. Kun Solberg, Listhaug og Vedum svarer ja.
– Jeg ville ikke brukt det ordet. Men det er en del ting vi er nødt til å gjøre fremover, sier Solberg.
– Nå må du svare på spørsmålet, Erna! avbryter Støre.
– Jeg svarer på spørsmålet. Det er ganske viktig at vi fremover får mer av de fagene vi trenger og får flere ungdommer til å svare på de, sier Solberg.
– Vi kommer til å få flere ungdommer, og det må vi ta inn over oss, legger hun til.