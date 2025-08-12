Formuesskattens forsvarere forstår ikke hva de forsvarer

Sist uke inviterte finansminister Jens Stoltenberg (Ap) gründeren Karl Alveng Munthe-Kaas for å diskutere formuesskatten. Munthe-Kaas og Stoltenberg konkluderte med at formuesskatten ikke er skadelig, siden den tilsynelatende ikke har vært det for Munthe-Kaas selv.

Dette er tydeligvis nok bevis for Stoltenberg og Arbeiderpartiet. Men her bommer regjeringen grovt.

Munthe-Kaas, som var med å grunnlegge Oda, har trolig unngått å bli rammet nevneverdig av formuesskatten nettopp fordi selskapet ikke er børsnotert, har gått med underskudd år etter år, har relativt få eiendeler, og høy gjeld.

Les også Hausser formuesskatten i Ap-video – Formuesskatten har aldri vært et problem, sier den tidligere Oda-sjefen. Fem uker før valget fronter han Arbeiderpartiets skattepolitikk i partiets egne kanaler.

Hadde noen av disse faktorene vært annerledes – for eksempel at selskapet har høy markedsverdi, lite gjeld, eller store verdier i eiendom og utstyr – kunne det sett annerledes ut.

At regjeringen bruker Munthe-Kaas som eksempel på at formuesskatten ikke er skadelig, sier sitt om hvor lite Stoltenberg og Arbeiderpartiet forstår av utfordringene næringslivet står overfor. Det sier kanskje enda mer om hvor lite de forstår av selve formuesskatten – som de forsvarer med så stor overbevisning.

Det er de mange tusen familiebedriftene med maskiner, store varelagre, og nedbetalte lån som rammes kraftig av formuesskatten. Det er også oppstartsbedrifter uten overskudd, men med aksjekurser priset etter fremtidige forventninger, som rammes.

Vi ser altfor mange eksempler hvor familier og gründere må selge aksjer i egne selskap, eller ta ut unødvendig mye utbytte, kun for å betale formuesskatten.

Denne skatten må betales selv om verdiene ikke er realisert eller realiserbare. Mange bedrifter har en formue bundet opp i maskiner, utstyr, eller varelager – men ikke i kontanter. Likevel må skatten betales.

Les også – Grovt, absurd og mektig provoserende – En parodi, sier Finansco-gründer Eirik Furuseth om Oda-gründer Karl Munthe-Kaas. Selv har Munthe-Kaas null i formue.

Den tvinger eiere til å ta penger ut av bedrifter for å betale en personlig skatt – midler som ellers kunne gått til investeringer, innovasjon og arbeidsplasser. Dette svekker bedriftenes konkurransekraft, og gir utenlandske eiere, som slipper formuesskatt, en fordel over norske eiere i vårt eget land.

Derfor ønsker Fremskrittspartiet å fjerne hele formuesskatten, samtidig som vi vil ha en bedriftsbeskatning som motiverer til investeringer, vekst, og nyskaping i Norge

Istedenfor å bruke tiden på folk som ikke nevneverdig påvirkes av formuesskatten – og deretter trekke konklusjoner på hele næringslivets vegne – burde Stoltenberg lytte til de som faktisk blir rammet hardt av regjeringens næringsfiendtlige politikk.

Da ville nok diskusjonen vært mindre behagelig for Stoltenberg og Arbeiderpartiet.

Hans Andreas Limi

1. nestleder i Fremskrittspartiet