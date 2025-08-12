Trump om Putin-møte: – Jeg kommer ikke til å inngå noen avtale

– Jeg kommer ikke til å inngå en avtale, sa Trump på en pressekonferanse i Washington mandag. Det er ikke opp til meg å lage en avtale. Jeg mener en avtale bør være til fordel for begge, la han til.

Trump sa videre at han ønsker en våpenhvile og «den beste avtalen som kan oppnås for begge sider». Han ønsker også at Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtes etter toppmøtet fredag.

– Det neste møtet vil være med Zelenskyj og Putin, eller Zelenskyj, Putin og meg. Jeg vil være der hvis de trenger det, men jeg ønsker å få i stand et møte mellom de to lederne, sa han.

Trump opplyste at han vil ringe Zelenskyj og europeiske ledere «rett etter møtet» med Putin.

Ukraina avviser territorielle innrømmelser

Trump har tidligere omtalt møtet i Alaska som et forsøk på å komme nærmere en slutt på kamphandlingene i Ukraina. Han snakket i den sammenheng om mulig territoriell utveksling.

– Det vil bli noen bytter. Det vil bli noen endringer i landområder. Vi kommer til å endre grensene, frontlinjene. Vi skal forsøke å få tilbake noe av territoriet til Ukraina, sa han mandag uten å gi flere detaljer.

Trump kritiserte også Zelenskyj. Han sa at han kommer godt overens med den ukrainske presidenten, men er uenig i hans tilnærming.

Moskva har nylig krevd at Ukraina gir avkall på Nato-medlemskap og avstår territoriene Russland har annektert.

Zelenskyj avviser å gi fra seg Krim-halvøya, annektert i 2014, samt områdene Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson, med henvisning til grunnloven.

Zelenskyj: Russland trenerer

I sin kveldstale mandag understreket Zelenskyj at han ikke vil godta en avtale om territoriell utveksling.

– Vi vil definitivt forsvare landet vårt og vår uavhengighet, sa han.

Han la til at alt som angår Ukraina, må avgjøres med Ukrainas ledere rundt bordet. Zelenskyj anklaget også Moskva for å trenere.

– Det er åpenbart at russerne rett og slett ønsker å kjøpe tid, ikke avslutte krigen, skrev han på X etter samtale med Canadas statsminister Mark Carney.

– Situasjonen på slagmarken og Russlands ondskapsfulle angrep på sivil infrastruktur og vanlige mennesker viser dette tydelig.

Etter en samtale med Litauens president Gitanas Nauseda sa Zelenskyj at begge var enige om at en våpenhvile må komme før man kan søke en diplomatisk løsning.

Ingen russiske forberedelser

I kveldstalen antydet Zelenskyj at han ikke tror Putin forbereder seg på å avslutte fiendtlighetene.

– Han forbereder seg definitivt ikke på en våpenhvile eller en slutt på krigen. Putin er fast bestemt på å fremstille et møte med Amerika som sin personlige seier og deretter fortsette å handle akkurat som før, med samme press på Ukraina som tidligere.

– Så langt er det ingen tegn overhodet på at russerne har fått signaler om å forberede seg på en situasjon etter krigen. Tvert imot, de omgrupperer sine tropper og styrker på måter som tyder på forberedelser til nye offensiver. Hvis noen forbereder seg på fred, er ikke dette det han gjør.