Blant de borgerlige velgerne svarer 45 prosent at de mener Erna Solberg burde bli statsminister, mens 44 prosent mener det burde bli Sylvi Listhaug, om Frp blir det største partiet, skriver VG.

Andre målinger har vist at Listhaug hovedsakelig har støtte blant Frp-velgere, mens de andre velgerne på borgerlig side ønsker seg Solberg som statsminister.

Målingen viser også at Guri Melbye (V) har 6 prosent oppslutning og Dag-Inge Ulstein (KrF) har 3 prosent. Blant Venstre-velgerne er det flere som ønsker seg Solberg som statsminister enn Melby.

Målingen er gjennomført av Respons Analyse for VG. 369 personer som stemmer Høyre, Frp, Venstre eller KrF er spurt mellom 5. og 8. august. Resultatene har en feilmargin på mellom 3 og 5,5 prosentpoeng.