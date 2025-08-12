– Det er nok Putins mål at Trump legger skylda på Zelenskyj for at det ikke går framover med fredsforhandlingene. Putin vil hevde at Russland gjerne vil ha fred, men at det er europeerne og ukrainerne som er problemet. Han ønsker å få Trump til å tro på Russlands versjon av virkeligheten, sier Nupi-forsker Karsten Friis til NTB.
– Ukraina som er problemet
Sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) deler langt på vei denne oppfatningen.
– Putin må prøve å få det tilbake til at det er Ukraina som er problemet. Jeg tror Putin fremdeles har et håp om at han kan foreslå en form for løsning som Trump synes virker fornuftig, men som han vet at ukrainerne aldri vil kunne gå med på. Dermed er det ukrainerne som har skylda igjen. Putin vil nok aller helst at det fører til en stopp i våpenleveransene til Ukraina, sier Bukkvoll til NTB.
Fjerde toppmøte
Det er første gang i Trumps andre presidentperiode at Trump og Putin møtes, og det fjerde formelle ansikt-til-ansikt møtet de har som presidenter. I tillegg har det vært flere korte, uformelle møter på sidelinjen av toppmøter i 2017 og 2018. Sist de to møttes var under G20-møtet i Osaka i 2019.
Verken Karsten Friis eller Tor Bukkvoll klarer å huske at det har kommet så veldig mye konkret ut av møtene mellom Putin og Trump. Men ett møte skiller seg klart ut som mer minnerikt enn de andre. Toppmøtet i Helsingfors 16. juli 2018.
– Så vidt jeg kan huske, så har det vært god tone under tidligere møter mellom de to. I den forstand at Trump stort sett har sagt det Putin har ønsket. Under møtet i Helsingfors gikk Trump så langt at han stilte spørsmål ved egne etterretningstjenester og støttet Putins versjon om at Russland ikke hadde blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget, sier Karsten Friis.
Selv var Trump fornøyd etter Helsinki-møtet. – Et fantastisk og veldig vellykket møte. Det var så mange som elsket min pressekonferanse i Helsingfors, uttalte Trump etter møtet.
Sentrerer rundt Ukraina
Ifølge Washington Post ser det ut til at møtet i Alaska skal sentrere seg rundt en mulig fredsavtale eller våpenhvile. Trump ønsker å nå en løsning raskt, mens Russland stiller krav om territoriale innrømmelser fra Ukraina. Trump har antydet at én mulig løsning kan være territorielle bytter mellom Ukraina og Russland. Dette er sterkt omstridt.
– Jeg tror ikke det kommer mye ut av dette ene møtet. Det er lett å tro at Putin gjør dette for å tekkes Trump. Antakelig stiller Putin opp også for å skubbe ballen over på ukrainsk banehalvdel og gjøre dem til problemet. Nå snakker Donald Trump om Russland som problemet, sier sjefforsker Tor Bukkvoll til NTB.
Putin kan ikke bli arrestert
Putin foreslo De forente arabiske emirater (UAE) som et «helt passende» møtested for det nye møtet med Trump. Isteden skal de møtes i Alaska. Nøyaktig møtested er ikke kjent.
– Noen har sagt at det er passende å møtes her fordi Alaska en gang var russisk. Det ble solgt til USA i 1867. Det er et område som begge land har eid. De kunne også ha møttes i De forente arabiske emirater. Men det er mange steder de ikke kan møtes fordi Putin er ettersøkt. Men i USA er han ikke ettersøkt, sier Tor Bukkvoll.
Det har versert rykter om at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj kan dukke opp. Friis tviler på at det vil skje.
– Jeg kan aldri tenke meg at Putin vil være i et møte med Zelenskyj. Putin vil gjerne møte Trump for å vise seg nasjonalt for det russiske folk at han er en verdensleder. Putin ønsker å bli promotert sammen med Trump, sier Karsten Friis.