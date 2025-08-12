– Det er nok Putins mål at Trump legger skylda på Zelenskyj for at det ikke går framover med fredsforhandlingene. Putin vil hevde at Russland gjerne vil ha fred, men at det er europeerne og ukrainerne som er problemet. Han ønsker å få Trump til å tro på Russlands versjon av virkeligheten, sier Nupi-forsker Karsten Friis til NTB.

– Ukraina som er problemet

Sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) deler langt på vei denne oppfatningen.

– Putin må prøve å få det tilbake til at det er Ukraina som er problemet. Jeg tror Putin fremdeles har et håp om at han kan foreslå en form for løsning som Trump synes virker fornuftig, men som han vet at ukrainerne aldri vil kunne gå med på. Dermed er det ukrainerne som har skylda igjen. Putin vil nok aller helst at det fører til en stopp i våpenleveransene til Ukraina, sier Bukkvoll til NTB.

Fjerde toppmøte

Det er første gang i Trumps andre presidentperiode at Trump og Putin møtes, og det fjerde formelle ansikt-til-ansikt møtet de har som presidenter. I tillegg har det vært flere korte, uformelle møter på sidelinjen av toppmøter i 2017 og 2018. Sist de to møttes var under G20-møtet i Osaka i 2019.

Verken Karsten Friis eller Tor Bukkvoll klarer å huske at det har kommet så veldig mye konkret ut av møtene mellom Putin og Trump. Men ett møte skiller seg klart ut som mer minnerikt enn de andre. Toppmøtet i Helsingfors 16. juli 2018.

– Så vidt jeg kan huske, så har det vært god tone under tidligere møter mellom de to. I den forstand at Trump stort sett har sagt det Putin har ønsket. Under møtet i Helsingfors gikk Trump så langt at han stilte spørsmål ved egne etterretningstjenester og støttet Putins versjon om at Russland ikke hadde blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget, sier Karsten Friis.