Støre bestrider at Norges USA-toll er verre enn EUs

USAs Donald Trump har ilagt både EU og Norge en toll på 15 prosent på de fleste varene USA importerer.

Men i EU er 15 prosent toll et tak. I Norge legges tollen på toppen av eksisterende tollsatser.

– I Norge er det i snitt 2–3 prosent, sier Støre, som tirsdag deltok på et frokostseminar i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka.

– Men en tredel av vår eksport til USA er uten toll, framholder han og peker på blant annet drivstoff og forsvarsmateriell.

Selv om EU har fått fratrekk fra allerede eksisterende tollsatser, har EU måttet gjøre andre innrømmelser, påpeker Støre.

– EU skal ha forpliktet seg til å kjøpe energi fra USA, og de skal investere et større beløp i USA.

Han mener også at Storbritannias avtale med USA om 10 prosent toll ser bedre ut enn den er.

– Storbritannia har gitt betydelige innrømmelser på landbruk, et område som er ganske omstridt, sier han.

Norge vil fortsette forhandlingene med USA i håp om å få en bedre avtale, sier Støre.

– Så får vi se hvor lett det blir, sier han.