Oljefondet har solgt seg ut av tre selskaper i Russland første halvår

Oljefondets gjenværende investeringer i Russland har sunket med omtrent 1 milliard kroner så langt i år, viser oljefondets halvårlige beholdningsoversikt.

Det framkommer også at fondet har klart å selge eierandeler i tre selskaper i løpet av halvåret, og eier nå deler av 46 selskaper, ned fra 49.

Regjeringen har besluttet å trekke fondet helt ut av Russland, men på grunn av sanksjoner er det ikke mulig å selge vesentlige deler av aksjene, opplyste oljefondet til NTB tidligere i år.

I 2022 ble fondets investeringer fryst, for deretter å selges. I desember i fjor opphevet finansdepartementet den generelle frysingen, men det har vært få salgsmuligheter etter det.

Verdien av aksjene er siden 2022 kraftig redusert. Beholdningen var verdt 27 milliarder kroner før krigsutbruddet.