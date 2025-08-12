I forrige uke ble det kjent at Spania ikke lenger vurderer å kjøpe amerikanske F-35-jagerfly . Beslutningen kom fra landet som gjennom sommeren har stått imot intenst press for å forplikte seg til Natos nye mål om å jekke opp forsvarsinvesteringene fra 2 til 5 prosent av BNP innen 2030.

Og tidligere i år ble Spanias statsminister Pedro Sánchez den første europeiske statslederen som besøkte Kina etter at Trump-administrasjonen trappet opp handelskrigen mellom USA og resten av verden. Kina og Spania har økt handelen seg i mellom de siste årene, men med en kraftig tilt mot stormakten i øst.

Stor handelspartner

Spansk import fra Kina passerte i fjor 45 milliarder euro, mens eksporten så vidt overgikk 7,4 milliarder euro. Kina er nå Spanias fjerde største handelspartner.

SENIORANALYTIKER: Federico Santi i Eurasia Group. Foto: LinkedIn

Ingenting av dette går upåaktet hen i Washington, og analytikere CNBC har snakket med mener Spania seiler opp et sjeldent eksempel på et land som er villig til å stå opp mot USAs president Donald Trump.

– Spania er et interessant tilfelle i Europa fordi det egentlig er det eneste landet som åpenlyst provoserer Trump, mens alle andre for det meste prøver å holde hodet lavt, sier senioranalytiker og Sør-Europa-ekspert i Eurasia Group, Federico Santi.

Trusler og advarsler

Trump har truet Spania med blant annet tøffe tollsatser, og finansminister Scott Bessent har advart Sánchez om at det å smigre seg inn hos Beijing vil være «som å skjære over sin egen strupe.»

TRUER SPANIA: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

Kanalen påpeker at truslene og advarslene likevel ikke har fått store konsekvenser for Spania.

– Spania har stort sett sluppet unna med sin ganske frittalende kritikk av Trump av to grunner. For det første er landet med i EU. Dette gir dem delvis beskyttelse, i motsetning til for Sør-Afrika eller Brasil som fikk veldig direkte reaksjoner fra Trump i form av høyere tollsatser, forklarer Santi.

– Og for det andre tror jeg Trump rett og slett ikke er så opptatt av, eller bevisst på, Spania som land. Han vet det eksisterer, men det er ikke noe som virkelig er på hans radar, legger han til overfor CNBC.

Huawei-kontrakt

Et irritasjonsmoment for USA er også Spanias beslutning om å gi Huawei en kontrakt på flere millioner euro for bruk av deres avlyttingsteknologi. USA har to militærbaser sør i Spania.

SENIORFORSKER: Kristina Kausch i tankesmien German Marshall Fund of the U.S.. Foto: LinkedIn

Ifølge Kristina Kausch, seniorforsker og Madrid-representant i tankesmien German Marshall Fund of the U.S., vekker Spanias stadig tettere bånd til Kina oppsikt i både USA og deler av Europa.

Forskeren hevder overfor kanalen at spanjolenes Kina-tilnærming neppe er risikofri, selv med EU-beskyttelse.

– Spania gir stemme til bekymringer som deles, i større eller mindre grad, av andre EU- eller Nato-allierte. Det viser lederskap, men det er også et stort veddemål som kan slå tilbake på Sánchez personlig, Spania og Europa, fortsetter Kausch.