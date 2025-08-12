ARENDAL: – Trump bør ikke være president i USA. Han har ikke den rette etiske innstillingen og han liker ikke det amerikanske folket. Han liker ikke engang seg selv, sier Anthony Scaramucci, tidligere presserådgiver i Det hvite hus.
Scaramucci er utdannet jurist fra Harvard, har jobbet i Goldman Sachs, har skrevet syv bøker og jobbet for Donald Trump som kommunikasjonssjef i 11 dager.
Tirsdag var han deltager i Hos Ole Robert, en podkastserie der Reitan Retail-sjef Ole Robert Reitan inviterer ulike profiler hjem på kjøkkenet. For anledningen var kjøkkenet utvidet til Thommesen-gården ved Pollen i Arendal.
– Fullstendig katastrofe
Scaramucci driver for tiden sin egen podkast, The Rest Is Politics - US.
Han fortalte at de 11 dagene i Det hvite hus har gitt ham en plattform å tale fra. Den bruker han nå til å snakke om alle farene han ser med Trump som president.
– Jeg ville ikke ha vært på langt nær så kjent dersom jeg ikke hadde jobbet for ham, sier Scaramucci.
Innen den korte perioden som Trumps rådgiver var omme, hadde kona bedt om skilsmisse, han hadde gått glipp av sin sønns fødsel, han ble latterliggjort av samtlige komikere, og han har på forsiden av alle aviser.
– De 11 dagene var en fullstendig katastrofe, men jeg har i ettertid forsøkt å snu erfaringen til noe positivt.
– Kan bruke hode og energi
Scaramucci benyttet en del av taletiden med Reitan-brødrene til å snakke om sin egen bakgrunn. Han vokste opp på Long Island i New York.
Hans far var bygningsarbeider, mens moren var profesjonell makeup-artist som jobbet hver lørdag med å gjøre bruder klare for bryllup.
Han fortalte også at to av onklene hadde kjempet mot nazi-Tyskland under den annen verdenskrig.
– De var modige nok til å kjempe mot fascismen på 1940-tallet. Når mine familiemedlemmer kunne gjøre det, kan jeg i det minste bruke ord, hode og energi til å bekjempe det jeg vil kalle fascistisk atferd, sa Scaramucci.
– Det er ekstremt farlig
En del mener fascisme-betegnelsen ikke bør brukes på Donald Trump og hans MAGA-bevegelse. Det har Scaramucci også hørt.
– Men jeg mener det er fascistisk oppførsel, og jeg mener det er ekstremt farlig. Denne typen adferd får vokse frem når gode folk forblir stille, sier Scaramucci, og legger til:
– Mindre enn 50 prosent av innbyggerne stemte på Trump, og de synes det han driver med, er fryktelig. De må si ifra, og derfor er det viktig for meg å vise hvordan det kan gjøres. Folk må protestere, særlig mot det han driver med i Washington.
De seneste dagene har Trump satt politiet i Washington D.C. under føderal kontroll og sendt inn 800 nasjonalgardister.
Trump hevder at hovedstaden er blitt kapret av voldelige gjenger og blodtørstige kriminelle.
– Du kan ikke overvurdere hvor farlig det faktisk er. Når han først militariserer byen, hvordan skal vi få ham bort derfra? Ser du hva han gjør? Jeg ser hva han gjør, og jeg kjenner jævelen, sa Scaramucci, og brukte kraftuttrykket son of a bitch.
– Han liker ikke seg selv
Finansavisen møter Scaramucci i etterkant av podcast-innspillingen. Han legger seg på en noe mer vennlig tone overfor Europa enn den amerikanske presidenten.
– Presidenten har bevisst anstrengt forholdet (til Europa, journ.anm), og det har fått europeiske ledere til å stille spørsmål ved USA. Det synes jeg er veldig trist, for vi har hatt et sterkt og vellykket samarbeid i 80 år. Jeg håper vi finner en vei tilbake til det. Men 80 millioner mennesker stemte på Donald Trump, og hvis jeg var en europeisk leder, ville jeg vært litt opprørt over situasjonen, sier han til Finansavisen, og fortsetter:
– Han liker ikke seg selv. Når mennesker bærer på mye selvforakt, har de ofte et behov for å påføre andre skade. Det er det som skjer her. Han er en drittsekk.
Gjennom sommeren skal finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og regjeringen ha jobbet for en tollavtale med USA. Den er foreløpig ikke på plass.
– Jeg tror generelt at sjansene er ganske gode. Jeg tror at handelsavtalene med Trump-administrasjonen vil lande et sted mellom 10 og 15 prosent.
– Jeg vet ikke hva den norske regjeringen konkret ser for seg, men det virker som om det er på disse nivåene et land som Norge vil ende opp med, i hvert fall nå under Trump-administrasjonen, fortsetter Scaramucci, og legger til:
– Men jeg tror at disse tollsatsene vil bremse den amerikanske økonomien, og tollsatsene vil være lavere før Trump-administrasjonen er over.
– Gir deg to valg
Det er ikke bare Trump som får kjørt seg: Scaramucci er også kritisk mot Demokratene. Han hevdet at Hillary Clinton, som stilte som presidentkandidat i 2016, kjørte en katastrofal valgkamp.
– Clinton dro ikke til vippestaten Wisconsin etter Demokratenes landsmøte, mens Trump var der 11 ganger. Poenget mitt er at partisystemet gir deg to valg. Svært ofte er begge alternativene elendige. Du velger mellom to kandidater som begge er uetiske, så derfor må du holde deg for nesen når du stemmer, sa Scaramucci.