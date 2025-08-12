Kortversjon I Arendal uttrykte Anthony Scaramucci kritikk mot Donald Trump, og påstod at han ikke har den rette etiske innstillingen og ikke liker det amerikanske folket.

Scaramucci, som bare jobbet 11 dager som Trumps pressesjef, brukte erfaringen for å advare mot det han kaller Trumps fascistiske oppførsel.

Scaramucci kritiserte også det politiske systemet i USA, som han mener ofte tvinger velgerne til å velge mellom to uetiske kandidater. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

ARENDAL: – Trump bør ikke være president i USA. Han har ikke den rette etiske innstillingen og han liker ikke det amerikanske folket. Han liker ikke engang seg selv, sier Anthony Scaramucci, tidligere presserådgiver i Det hvite hus.

Scaramucci er utdannet jurist fra Harvard, har jobbet i Goldman Sachs, har skrevet syv bøker og jobbet for Donald Trump som kommunikasjonssjef i 11 dager.

Tirsdag var han deltager i Hos Ole Robert, en podkastserie der Reitan Retail-sjef Ole Robert Reitan inviterer ulike profiler hjem på kjøkkenet. For anledningen var kjøkkenet utvidet til Thommesen-gården ved Pollen i Arendal.

KRITISERES: President Donald Trump. Foto: Bloomberg

– Fullstendig katastrofe

Scaramucci driver for tiden sin egen podkast, The Rest Is Politics - US.

Han fortalte at de 11 dagene i Det hvite hus har gitt ham en plattform å tale fra. Den bruker han nå til å snakke om alle farene han ser med Trump som president.

– Jeg ville ikke ha vært på langt nær så kjent dersom jeg ikke hadde jobbet for ham, sier Scaramucci.

Innen den korte perioden som Trumps rådgiver var omme, hadde kona bedt om skilsmisse, han hadde gått glipp av sin sønns fødsel, han ble latterliggjort av samtlige komikere, og han har på forsiden av alle aviser.

– De 11 dagene var en fullstendig katastrofe, men jeg har i ettertid forsøkt å snu erfaringen til noe positivt.

MØTESTED: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Anthony Scaramucci i Arendal tirsdag. Foto: Nils Vibe-Rheymer/Reitan Retail

– Kan bruke hode og energi

Scaramucci benyttet en del av taletiden med Reitan-brødrene til å snakke om sin egen bakgrunn. Han vokste opp på Long Island i New York.

Hans far var bygningsarbeider, mens moren var profesjonell makeup-artist som jobbet hver lørdag med å gjøre bruder klare for bryllup.

Han fortalte også at to av onklene hadde kjempet mot nazi-Tyskland under den annen verdenskrig.