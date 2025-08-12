Europarådet: Advarer mot våpensalg til Israel

Europarådets menneskerettighetskommissær Michael O'Flaherty ber medlemslandene «gjøre sitt ytterste for å forhindre og følge opp brudd på internasjonale menneskerettigheter» i Gaza og på Vestbredden.

– Dette inkluderer å anvende eksisterende juridiske standarder for å sikre at våpenoverføringer ikke godkjennes der det er risiko for at de kan bli brukt til å begå menneskerettighetsbrudd, sier han i en uttalelse.

Europarådet har 46 medlemsland, blant dem Norge, og ble ledet av tidligere stats- og utenriksminister Thorbjørn Jagland fra 2009 til 2019. Kroatiske Marija Pejčinović Burić overtok som generalsekretær etter Jagland.

O'Flahertys oppfordring kommer kort tid etter at Tyskland kunngjorde at de vil stanse leveranser av våpen til Israel som kan benyttes i landets krigføring på Gazastripen.

Europarådet har merket seg dette og flere andre initiativ fra medlemslandene, sier O'Flaherty.

– Men mer må gjøres, og det raskt, sier han.