– Trump har gitt Putin fritt spillerom

Russland kan innkassere seier på seier, konstaterte hun på et arrangement på Arendalsuka mandag.
Trump hadde gitt Russland en frist til å legge ned våpnene i Ukraina og truet med sanksjoner. Men samme dag som fristen gikk ut, fikk Russlands president Vladimir Putin i stedet en invitasjon til et møte med Trump i Alaska.
Møtet, som finner sted fredag, er allerede blitt karakterisert som en enorm propagandaseier for Putin.
– Kalkulert spill
– Alt er et nøye kalkulert spill der alle brikkene spilles i Russlands favør. Og de får lov til å legge dem som de vil, sier Søreide.
Hun retter kritikken delvis mot USA-utsendingen Steve Witkoff, som møtte Putin i Moskva i forrige uke.
– Witkoff ser ut til å ha spilt både Trump og Ukraina inn i et svært ufordelaktig hjørne, sier Søreide.
«Kaosdiplomat»
Witkoff, av enkelte omtalt som «kaosdiplomat», skal blant annet ha misforstått Putin.
– At Trump hele tiden sender det forvridde budskapet om at Putin ønsker fred i Ukraina, skyldes i stor grad Witkoff, sier en diplomat til Frankfurter Rundschau, ifølge VG.