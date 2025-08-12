– Trump har gitt Putin fritt spillerom

Russland kan innkassere seier på seier, konstaterte hun på et arrangement på Arendalsuka mandag.

Trump hadde gitt Russland en frist til å legge ned våpnene i Ukraina og truet med sanksjoner. Men samme dag som fristen gikk ut, fikk Russlands president Vladimir Putin i stedet en invitasjon til et møte med Trump i Alaska.

Møtet, som finner sted fredag, er allerede blitt karakterisert som en enorm propagandaseier for Putin.

– Kalkulert spill

– Alt er et nøye kalkulert spill der alle brikkene spilles i Russlands favør. Og de får lov til å legge dem som de vil, sier Søreide.

Hun retter kritikken delvis mot USA-utsendingen Steve Witkoff, som møtte Putin i Moskva i forrige uke.

– Witkoff ser ut til å ha spilt både Trump og Ukraina inn i et svært ufordelaktig hjørne, sier Søreide.

«Kaosdiplomat»

Witkoff, av enkelte omtalt som «kaosdiplomat», skal blant annet ha misforstått Putin.

– At Trump hele tiden sender det forvridde budskapet om at Putin ønsker fred i Ukraina, skyldes i stor grad Witkoff, sier en diplomat til Frankfurter Rundschau, ifølge VG.