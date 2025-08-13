LO-sjefen: – Jeg er enig med finansministeren
Fellesforbundets leder Jørn Eggum var lenge toppkandidat til den mektige sjefsstolen i LO, men et tidligere forhold til en tillitsvalg banet vei for Kine Asper Vistnes, og fortsatt kvinnedominans på topp i LO.
Publisert 13. aug. | Oppdatert 15. aug.
Overraskende: I mai overtok Kine Asper Vistnes stafettpinnen etter den markante LO-generalen Peggy Hessen Følsvik. Hun seilte med det inn på toppen av listen over Norges mektigste kvinner i organisasjonslivet. Foto: Jonas Been Henriksen/NTB