Legger til en billion på statsgjelden hver femte måned

Den amerikanske statsgjelden har nå oversteget 37 billioner dollar. 

Publisert 13. aug.
Nicolay Steensen

Den amerikanske regjeringens bruttonasjonalgjeld har oversteget 37 billioner dollar for første gang, årevis før anslagene før pandemien. 

I prognosene til budsjettkontoret i januar 2020 var gjelden ventet å overstige 37 billioner dollar først etter regnskapsåret 2030. Det viste seg imidlertid raskt å være et for lavt anslag, da både president Trump og president Biden lånte store summer for å stabilisere økonomien under pandemien.

Billionene hoper seg fortsatt opp i et raskt tempo. USA nådde 34 billioner dollar i januar 2024, 35 billioner i juli 2024 og 36 billioner i november 2024.

Den økonomiske komiteen i Kongressen anslår at med den nåværende gjennomsnittlige daglige vekstraten i den amerikanske gjelden, vil en økning på ytterligere en billion dollar i gjelden bli nådd på omtrent 173 dager. 

– Vi legger nå til en billion til statsgjelden hver femte måned. Det er mer enn dobbelt så raskt som gjennomsnittet de siste 25 årene, sier Michael Peterson i Peter G. Peterson Foundation til Associated Press.

President Donald Trumps skattepakke, kalt «One Big Beautiful Bill», er videre ventet å legge til 4,1 billioner dollar til statsgjelden i løpet av det neste tiåret, ifølge anslag fra budsjettkontoret.

– Forhåpentligvis er denne milepælen nok til å vekke beslutningstakere opp til realiteten om at vi må gjøre noe, og vi må gjøre noe raskt, sier Maya MacGuineas, president i komiteen for et ansvarlig føderalt budsjett. 