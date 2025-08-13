Legger til en billion på statsgjelden hver femte måned

Den amerikanske regjeringens bruttonasjonalgjeld har oversteget 37 billioner dollar for første gang, årevis før anslagene før pandemien.

I prognosene til budsjettkontoret i januar 2020 var gjelden ventet å overstige 37 billioner dollar først etter regnskapsåret 2030. Det viste seg imidlertid raskt å være et for lavt anslag, da både president Trump og president Biden lånte store summer for å stabilisere økonomien under pandemien.

Billionene hoper seg fortsatt opp i et raskt tempo. USA nådde 34 billioner dollar i januar 2024, 35 billioner i juli 2024 og 36 billioner i november 2024.

Den økonomiske komiteen i Kongressen anslår at med den nåværende gjennomsnittlige daglige vekstraten i den amerikanske gjelden, vil en økning på ytterligere en billion dollar i gjelden bli nådd på omtrent 173 dager.

– Vi legger nå til en billion til statsgjelden hver femte måned. Det er mer enn dobbelt så raskt som gjennomsnittet de siste 25 årene, sier Michael Peterson i Peter G. Peterson Foundation til Associated Press.



President Donald Trumps skattepakke, kalt «One Big Beautiful Bill», er videre ventet å legge til 4,1 billioner dollar til statsgjelden i løpet av det neste tiåret, ifølge anslag fra budsjettkontoret.

– Forhåpentligvis er denne milepælen nok til å vekke beslutningstakere opp til realiteten om at vi må gjøre noe, og vi må gjøre noe raskt, sier Maya MacGuineas, president i komiteen for et ansvarlig føderalt budsjett.