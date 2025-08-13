Tall lagt frem av SSB onsdag viser at norske politiske partier i fjor gikk med rekordhøye 274 millioner kroner i overskudd – og det i et mellomvalgår.

I tallene ligger også alle pengegaver partiene mottok i fjor, med detaljer for alle givere.

Nesten dobling fra 2022

Partiene rapporterte inn nesten 127 millioner kroner i samlede bidrag i 2024, kun 16,5 millioner mindre enn i valgåret 2023. Sammenlignet med det foregående mellomvalgåret 2022 snakker vi om 59 millioner i økning – eller 87 prosent.

– Dette er den høyeste summen som har kommet inn i et mellomvalgår noensinne. Vanligvis ser vi nesten en halvering av bidrag i mellomår, så dette er overraskende høye tall, sier seniorrådgiver i SSB Per Risberg til DN.

Høyre mottok mest i bidrag, nærmere bestemt 35,5 millioner kroner. Videre fikk Frp i alt 24,4 millioner og Ap 21,9 millioner kroner.

Sveaas: 10 mill. til Frp

Ifølge det statlige registeret partifinansiering.no utmerker Christen Sveaas-selskapet Kistefos seg med bidrag på 10 millioner til Frp og 5 millioner kroner til Høyre.

VIL HA SKIFTE: Stein Erik Hagen. Foto: Iván Kverme

Utmerker seg gjør også Stein Erik Hagen og familiens investeringsselskap Canica med sine 7 millioner i bidrag til Frp og 5 millioner kroner til Høyre.

Eiendomsinvestor Torstein Tvenge har bidratt med én million kroner til både Frp og Høyre, mens sistnevnte i tillegg har mottatt 200.000 kroner gjennom Fram Management.

Aps klart største bidragsyter i fjor var LO med i overkant av 9,1 millioner kroner.

Mohn-støtte til Ap

Ser vi på bidragene så langt i år har Ap mottatt godt over 20 millioner, hvorav det første er 7 millioner kroner fra Fagforbundet. Vi legger også merke til at Trond Mohn har gitt én million kroner til Ap i Bergen.

MILLIONBELØP TIL AP: Fra Trond Mohn. Foto: NTB

Frp har også mottatt godt over 20 millioner kroner, hvorav 2 millioner fra Anders C. G. Wilhelmsen-familiens investeringsselskap Watrium. Sundt AS, Herbjørn Hansson, Christian Ringnes (Eiendomsspar), Arne Blystad (Blystad Group) og Johann Johannson (Joh Johannson Handel) har alle gitt millionbeløp.

Flere av de samme navnene dukker også blant de største bidragsyterne til både Høyre og Venstre, der nevnte Christen Sveaas (AS Holding) utmerker seg med 2 millioner og Jens Ulltveit-Moe med én million kroner.

Tidligere i år har Øystein Stray Spetalen (Tycoon Industrier) markert seg ved å gi 500.000 kroner til KrF , der partileder Dag Inge Ulstein tidligere denne måneden gikk ut og garanterte støtte til et regjeringsskifte ved et eventuelt borgerlig flertall.

Samme parti har også fått 2 millioner kroner fra Sveaas og én million kroner fra Hagen-familiens Canica.