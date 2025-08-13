– Møter Putin uten «voksne i rommet»

Russland-ekspertene uteblir, men en eiendomsutvikler vil føre ordet når USAs president Donald Trump fredag skal i møte med Vladimir Putin.

Category iconPolitikk
Publisert 13. aug. | Oppdatert 13. aug.
Article lead
+ mer
lead
MØTES IGJEN: Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump før Helsinki-møtet i 2018. Foto: NTB
MØTES IGJEN: Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump før Helsinki-møtet i 2018. Foto: NTB
Odd Steinar Parr
Journalist
Tips meg
Del

Når USAs president Donald Trump fredag denne uken møter Russlands president Vladimir Putin til toppmøte i Alaska, vil det trolig være uten Russland-eksperter i rommet, skriver Financial Times.

Den korte forklaringen er den store nedbemanningen Trump har gjort blant føderalt ansatte. 

– Det er trygt å si at Trump ikke har en eneste beslutningstaker som kjenner Russland og Ukraina til å rådføre seg med, sier Eric Rubin, tidligere karrierediplomat som var USA-ambassadør til Bulgaria under Trumps første presidentperiode.

Eiendomsutvikler leder an

Washingtons forhandlinger med Moskva har vært ledet av eiendomsutvikleren Steve Witkoff, ifølge avisen en nybegynner innen utenrikspolitikk.

SAVNER EKSPERTER: Tidligere karrierediplomat Eric Rubin. Foto: LinkedIn

Normalt hadde Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) ledet forberedelsene til et møte av fredagens kaliber, men i løpet av sin andre periode har Trump sørget for å fjerne et titalls utenriks- og sikkerhetspolitiske eksperter.  

– Etter det jeg forstår, har den tradisjonelle utenrikspolitiske prosessen i Washington – ledet av NSC – stort sett brutt sammen i denne administrasjonen, sier en høytstående amerikansk tjenesteperson med kjennskap til saken til Financial Times.

Et diplomati på slankekur

I juli ble over 1.300 ansatte oppsagt i utenriksdepartementet, deriblant analytikere med fokus på Russland og Ukraina ved departementets etterretningsenhet. Videre har kutt, sluttpakker og oppsigelser betydelig slanket USAs diplomati – utenrikstjenesten – siden Trump gjeninntok Det hvite hus.

DÅRLIG PÅ FORBEREDELSER: Hevder John Bolton, nasjonal sikkerhetsrådgiver under Donald Trump i hans første presidentperiode. Foto: NTB

American Foreign Service Association, fagforeningen for amerikanske diplomater, estimerer ifølge avisen at rundt 25 prosent av de ansatte i utenrikstjenesten har sluttet siden januar.

Eric Green, seniorrådgiver for Russland i NSC under Joe Biden, frykter Putins detaljoversikt og sterke evne til å overrumple sine motparter på fredagens møte i Alaska.

– Du vil unngå å bli fanget av hans debattferdigheter, og unngå å gå med på noe som kan høres rimelig ut slik Putin fremstiller det – men som i realiteten er fordreid, sier han.

– Forbereder seg sjelden

Ifølge Financial Times vil Trump gå inn i Putin-møtet uten ambassadører i Russland og Ukraina. Han vil heller ikke ha med seg en senatsgodkjent assisterende utenriksminister for europeiske saker. 

ORDSTYRER: USAs spesialutsending Steve Witkoff. Foto: NTB

Visepressesekretær i Det hvite hus, Anna Kelly, hevder i en uttalelse til avisen likevel at NSC er «mer relevant og innflytelsesrikt enn noen gang», og viser til at utenriksminister Marco Rubio også fungerer som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

– Han forbereder seg sjelden, sier John Bolton, nasjonal sikkerhetsrådgiver under Trump i hans første periode – da presidentens utenrikspolitiske team besto av erfarne eksperter ifølge Financial Times også kjent som «de voksne i rommet.»

Den nåværende Trump-kritikeren viser til sine forsøk på å informere presidenten om atomvåpen på vei til toppmøtet med Putin i Helsinki i 2018, mens USAs leder så på fotballkamp.

donald trump
vladimir putin
john bolton
marco rubio
Politikk

Informasjon om bruk av AI