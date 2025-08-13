Når USAs president Donald Trump fredag denne uken møter Russlands president Vladimir Putin til toppmøte i Alaska, vil det trolig være uten Russland-eksperter i rommet, skriver Financial Times.
Den korte forklaringen er den store nedbemanningen Trump har gjort blant føderalt ansatte.
– Det er trygt å si at Trump ikke har en eneste beslutningstaker som kjenner Russland og Ukraina til å rådføre seg med, sier Eric Rubin, tidligere karrierediplomat som var USA-ambassadør til Bulgaria under Trumps første presidentperiode.
Eiendomsutvikler leder an
Washingtons forhandlinger med Moskva har vært ledet av eiendomsutvikleren Steve Witkoff, ifølge avisen en nybegynner innen utenrikspolitikk.
Normalt hadde Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) ledet forberedelsene til et møte av fredagens kaliber, men i løpet av sin andre periode har Trump sørget for å fjerne et titalls utenriks- og sikkerhetspolitiske eksperter.
– Etter det jeg forstår, har den tradisjonelle utenrikspolitiske prosessen i Washington – ledet av NSC – stort sett brutt sammen i denne administrasjonen, sier en høytstående amerikansk tjenesteperson med kjennskap til saken til Financial Times.
Et diplomati på slankekur
I juli ble over 1.300 ansatte oppsagt i utenriksdepartementet, deriblant analytikere med fokus på Russland og Ukraina ved departementets etterretningsenhet. Videre har kutt, sluttpakker og oppsigelser betydelig slanket USAs diplomati – utenrikstjenesten – siden Trump gjeninntok Det hvite hus.
American Foreign Service Association, fagforeningen for amerikanske diplomater, estimerer ifølge avisen at rundt 25 prosent av de ansatte i utenrikstjenesten har sluttet siden januar.
Eric Green, seniorrådgiver for Russland i NSC under Joe Biden, frykter Putins detaljoversikt og sterke evne til å overrumple sine motparter på fredagens møte i Alaska.
– Du vil unngå å bli fanget av hans debattferdigheter, og unngå å gå med på noe som kan høres rimelig ut slik Putin fremstiller det – men som i realiteten er fordreid, sier han.
– Forbereder seg sjelden
Ifølge Financial Times vil Trump gå inn i Putin-møtet uten ambassadører i Russland og Ukraina. Han vil heller ikke ha med seg en senatsgodkjent assisterende utenriksminister for europeiske saker.
Visepressesekretær i Det hvite hus, Anna Kelly, hevder i en uttalelse til avisen likevel at NSC er «mer relevant og innflytelsesrikt enn noen gang», og viser til at utenriksminister Marco Rubio også fungerer som nasjonal sikkerhetsrådgiver.
– Han forbereder seg sjelden, sier John Bolton, nasjonal sikkerhetsrådgiver under Trump i hans første periode – da presidentens utenrikspolitiske team besto av erfarne eksperter ifølge Financial Times også kjent som «de voksne i rommet.»
Den nåværende Trump-kritikeren viser til sine forsøk på å informere presidenten om atomvåpen på vei til toppmøtet med Putin i Helsinki i 2018, mens USAs leder så på fotballkamp.