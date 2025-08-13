USAs president Donald Trump har ikke lagt skjul på at han er svært misfornøyd med den amerikanske sentralbanken Federal Reserves (Fed) valg om å holde styringsrenten høy for å få kontroll på den amerikanske inflasjonen. Det er blant annet ventet at Trumps omfattende tollsatser vil fyre opp under inflasjonen ettersom importerte varer blir langt dyrere.

Ved hyppige anledninger har Trump angrepet Fed-sjef Jerome Powell på sin nettside Truth Social, og flere ganger har han sagt at Powell bør gå av fordi Fed ikke har kuttet renten. Han har blant annet kalt Powell en «dumskalle», og antydet at han vurderte å kaste Powell:

«Vi kommer til å bruke 600 milliarder dollar i året på grunn av én dumskalle som sitter der og sier: «Jeg ser ikke nok grunn til å kutte rentene.» Jeg må kanskje tvinge frem noe», sa Trump ifølge Financial Times til journalister med henvisning til Powell.

11 kandidater

I mai utløper uansett Powells periode som sentralbanksjef, og ifølge CNBC har ikke-navngitte kilder opplyst om at det er 11 aktuelle kandidater. Åtte på listen er kjente fra før, men tre nye har kommet til:

Nye kandidater:

David Zervos, sjefstrateg.

Larry Lindsey, tidligere Fed-guvernør.

Rick Rieder, investeringsdirektør i BlackRock.

Tidligere bekreftede kandidater: