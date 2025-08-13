Stoltenberg har ikke greid å overbevise Trump

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) kaller det et paradoks at han som norsk sosialdemokrat har større tro på handel enn USAs president Donald Trump.

Publisert 13. aug.
Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) var en populær mann onsdag Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Ole Berg-Rusten / NTB
NTB
Tittelen «Norge i en urolig verden» lovet ikke fyrverkeri, men det var likevel fullt hus da finansminister Jens Stoltenberg (Ap) holdt tale på Arendalsuka onsdag. Samtidig som han forsvarte hovedlinjene i norsk økonomisk politikk, linjer han selv har vært sterkt medvirkende til å tegne, passet han på å lokke fram latterkuler hos publikum.

Blant annet da han snakket om uroen på verdens handelsmarkeder.

– Jeg har prøvd å overbevise Donald Trump om verdien av handel. Jeg har ikke helt lykkes, konstaterte han.

Stoltenberg kalte det et paradoks at en president fra det amerikanske republikanske partiet ikke hadde tro på handel som en måte å fremme velstand på – mens han selv, som norsk sosialdemokrat, hadde stor tro på det.

