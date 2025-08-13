Stoltenberg har ikke greid å overbevise Trump

Tittelen «Norge i en urolig verden» lovet ikke fyrverkeri, men det var likevel fullt hus da finansminister Jens Stoltenberg (Ap) holdt tale på Arendalsuka onsdag. Samtidig som han forsvarte hovedlinjene i norsk økonomisk politikk, linjer han selv har vært sterkt medvirkende til å tegne, passet han på å lokke fram latterkuler hos publikum.

Blant annet da han snakket om uroen på verdens handelsmarkeder.

– Jeg har prøvd å overbevise Donald Trump om verdien av handel. Jeg har ikke helt lykkes, konstaterte han.

Stoltenberg kalte det et paradoks at en president fra det amerikanske republikanske partiet ikke hadde tro på handel som en måte å fremme velstand på – mens han selv, som norsk sosialdemokrat, hadde stor tro på det.