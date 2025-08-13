Nytt nederlag: Høyre i fritt fall

Høyre får rekordlave 13,2 prosent på Nettavisens augustmåling fra InFact, kun fire uker før stortingsvalget. Arbeiderpartiet ligger på 26,9 prosent.

Det er første gang på lenge at de borgerlige partiene har flertall, til tross for Høyres krisetall. Høyre, FrP, Venstre og KrF får 85 mandater, mot de rødgrønnes 84. Det kommer av FrPs sterke resultat på 23,9 prosent, samt at både Venstre (5,1) og KrF (5,6) er godt over sperregrensen.

– Det er nå det gjelder, og det som er helt sikkert er at Høyre må bli mye større hvis det skal bli et skifte, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Dette valget står mellom en Høyre-ledet regjering som vil bygge økonomien sterkere og Norge tryggere, eller fire lange år der Støre må styre sammen med Rødt, MDG og Senterpartiet, fortsetter hun.

FrP-suksess

FrP-leder Sylvi Listhaug påpeker at det største partiet på borgerlig side bør få statsministeren. Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville FrP fått 46 mandater, mens Høyre ville fått 22.

– Dette er svært gode FrP-tall som viser at stadig flere vil ha mer frihet gjennom lavere skatter og avgifter, mer trygghet ved å bygge opp politi for å bekjempe kriminalitet, samt stanse sløsingen for å prioritere kjerneoppgaver som skole, helse, eldre, politi og forsvar.

– Det er ekstra motiverende å se at vi på denne målingen har et ikke-sosialistisk flertall med et så sterkt FrP. Det viser at det er mulig å skifte ut Støre-regjeringen, som har tatt Norge i helt feil retning, sier Listhaug.