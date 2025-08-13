«Still opp eller hold kjeft»

USAs finansminister Scott Bessent kommer med en tydelig advarsel til europeiske nasjoner onsdag. Når USA innfører nye tariffer og sanksjoner mot Russland, Kina og andre land, må Europa støtte opp om disse.

«Dette er tiden for å stille opp eller holde kjeft», sier Bessent til Bloomberg.

«Vi har innført sekundære sanksjoner på India fordi de kjøpte russisk olje. Og hvis det ikke endrer seg, ser jeg for meg at sanksjoner eller sekundære sanksjoner øker. Europeerne er nødt til å støtte oss med disse sanksjonene»

Han gir inntrykk for at europeerne hadde en lunken tilnærming til sekundære sanksjoner og økte tariffer under et G7-møte i Canada tidligere i år. Det til tross for at europeiske land har vært blant de som har innført flest sanksjoner i kjølvannet av Ukraina-invasjonen i 2022, og EU godkjente nylig sin 18. sanksjonspakke mot Russland.

«Jeg så på lederne rundt bordet og spurte om alle her kan støtte 200 prosent sekundære tariffer på Kina. Og gjett hva? Alle ønsket plutselig å se hva slags sko de hadde på seg», sier Bessent til Bloomberg.

Fredag skal President Trump møte Russlands Vladimir Putin på Alaska, for å diskutere Ukraina-situasjonen. Bessent er tydelig på at alle alternativer er på bordet, og sanksjoner på Russland kan både styrkes og svekkes avhengig av hvordan møtet går. Uavhengig av utfall må Europa støtte opp tiltakene, sier Bessent.