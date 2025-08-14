Slakter Ap-topp: – Ikke kom og fortell meg om trygghet
– Verdens vakreste land, sier Jens Rugseth om Norge. Men han og investor Stian Rustad refser Støres skattepolitikk og håner regjeringens prestisjesatsing.
Publisert 14. aug. | Oppdatert 14. aug.
KRITISK: – Dere har ikke en aktiv næringspolitikk. Dere har en aktiv sløsepolitikk, sier den Sveits-baserte investoren Jens Rugseth (t.v.) om dagens sittende regjering. Stian Rustad har tatt exit i 24SevenOffice og investerer i teknologiselskaper. Foto: Anders Horntvedt