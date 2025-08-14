Støre åpen for å samarbeide med høyresiden

Under Arendalsuka kom statsministeren inn på scenarioer der Arbeiderpartiet kan «gå over streken».

– Hvis det blir et flertall som ikke vil ha en Frp-ledet regjering med Sylvi Listhaug som statsminister, som skal styre utenrikspolitikken og økonomien i en situasjon der opplegget hennes vil øke rentene, så er Arbeiderpartiet klar til å ta ansvar på den siden av streken, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Nationen.

Et slikt samarbeid forutsetter at høyresiden vinner valget, men likevel ikke klarer å få på plass en regjering – da er Arbeiderpartiet klare til å ta regjeringsansvar i mindretall.

I så tilfelle, åpner Støre for et bredere politisk samarbeid med høyresiden i Stortinget, utover de rødgrønne partiene. Unntak fra rødgrønt samarbeid kan blant annet gjelde i den økonomiske politikken:

– Men når det gjelder løsninger for Norges sikkerhet, Nato-medlemskapet, EØS-avtalen og trygg økonomisk styring, og særlig i utenriks- og sikkerhetspolitikken, så vil det være naturlig at vi går bredt ut i Stortinget, sier Støre.