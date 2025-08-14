Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

I Donetsk-provinsen har Ukraina skapt det som i praksis er et 50 kilometer langt festningsbelte bestående av tungt befestede byer, tettsteder og forsvarsstillinger. Dette området vil Vladimir Putin ha i bytte mot mindre viktige områder i Kherson og Zaporizjzja. Kravet avslører Putins ønske om å gjenoppta krigen – selv om han skulle gå med på en midlertidig våpenhvile.

Russiske styrker har ikke klart å bryte gjennom Donetsk-linjen til tross for mange års forsøk. Institute for the Study of War, som følger kampene i Ukraina, sier at det trolig vil ta flere år for russerne å bryte gjennom med dagens utvikling. Putin forsøker å oppnå gjennom forhandlinger med Trump det han ikke har klart å få til på slagmarken.

I forkant av toppmøtet har russiske styrker også intensivert forsøkene på å ta byen Pokrovsk i Donetsk. Ukrainerne er sterkt i undertall der, og russerne har brukt støyfrie fiberoptiske droner til å hindre tropper og forsyninger i å nå fronten. Det gjør det stadig vanskeligere å holde forsvarsstillingene, og kilder sier at russerne er i ferd med å ta byen.

Likevel har det tatt Russland mer enn 17 måneder å nærme seg Pokrovsk, som før krigen hadde rundt 60.000 innbyggere.

Dette er grunn nok for Trump til å være på vakt mot en russisk president som lover innrømmelser som i virkeligheten er forsøk på å skaffe strategiske fordeler. Det er også en grunn til å sørge for at Ukraina er til stede i rommet der forhandlingene skjer.

MØTESTED: Flybasen Elmendorf-Richardson i Anchorage i Alaska er møtestedet for Donald Trump og Vladimir Putin. Foto: NTB

Financial Times

Dømt ut fra høydepunktene fra denne resultatsesongen, er amerikanske bedrifter i god form. Resultatene er utvilsomt en påminnelse om hvor robust amerikansk næringsliv er. Men styrerommene, investorene og Det hvite hus bør være forsiktige med å bli for optimistiske. Resultatsesongen kan være mer støy enn signal.

Die Welt

Tyskland investerer milliarder av euro i forsvar. Derfor går bilprodusenter og maskinbyggere som Porsche og Trumpf inn i våpenindustrien. Men alle møter det samme problemet. Bundeswehrs stive og tungrodde anskaffelsessystem må moderniseres.

Dagens Industri

Den danske vindkraftgiganten Ørsted sjokkerte finansmarkedet denne uken, med planer om å hente inn 90 milliarder svenske kroner i en emisjon. Årsaken er først og fremst markedsusikkerhet og Trump-relaterte problemer i USA.

