Forbud mot oljeleting vil koste Norge dyrt

I vår la regjeringen frem forslag til et oppdatert klimamål, et forslag som etter hvert ble vedtatt: at Norge innen 2035 skal kutte klimagassutslipp tilsvarende 70 prosent av nivået i 1990. Dette tilsvarer om lag 35 millioner tonn.
Regjeringen hadde imidlertid ikke noe anslag på kostnadene ved målet. Siste kapittel i lovproposisjonen hadde den vanlige tittelen: «Økonomiske og administrative konsekvenser». Kapittelet inneholder imidlertid ikke noe anslag på kostnadene.
Bare en håndfull land har avgifter på vårt nivå
Forleden viste jeg i Finansavisen hvordan ulike forutsetninger for kostnadene ved å kutte kan lede til anslag på årlige totalkostnader på mellom 35 milliarder og 500 milliarder kroner i 2035. Siden vi allerede har tiltak som koster 8.000–16.000 kroner per tonn, virker ikke anslag på 500 milliarder kroner helt søkt.
I en respons til meg er Anne Marit Post-Melbye i Zero enig i mitt hovedpoeng: At Klimadepartementet må lage slike anslag. Dette kapittelet i lovproposisjonen har et åpenbart formål: å hjelpe Stortinget med å prioritere mellom gode formål. Det er i strid med utredningsinstruksen å ikke lage dette.
Post-Melbye beroliger meg videre med at kostnadene ikke blir 500 milliarder kroner, men betydelig lavere, og viser til ulike kilder for å begrunne det. La meg bare kort rydde en misforståelse av veien: Kostnader ved klimapolitikken kan komme til syne som utgifter for staten eller lavere BNP, men mange vil ikke det, for eksempel forbud. Så om Post-Melbyes kilder:
Post-Melbyes siste poeng, at forurenser skal betale, er imidlertid relevant. Det er mange anslag på skadene ved utslipp av ett tonn CO2, men de fleste ligger på under 2000 kroner . Avgiften i Norge er allerede på 1400 kroner per tonn, og skal øke til 2400 kroner innen 2030 . Med denne avgiften gjør Norge dermed det som med rimelighet kan kalles «vår del» av klimadugnaden, særlig med tanke på at de aller fleste land knapt har noen avgift i det hele tatt. Bare en håndfull land har avgifter på vårt nivå.
De fleste partiene var med på vedtaket om klimamål. Dette vil antagelig bidra til ytterligere byrder på oljenæringen i årene fremover. Denne næringen betaler mer for sine utslipp enn noen andre , og skal fra 2029 bare få bruke fossilfrie forsyningsskip . Mange aktører, blant annet Zero, vil forby oljeleting. Hvis slike forbud blir vedtatt blir Norges kostnader med klimapolitikk heller høyere enn lavere enn 500 milliarder kroner i året.
Klimadepartementet skriver i stortingsmeldingen at klimapolitikken krever en «helhetlig omstilling av samfunnet». Det høres dyrt ut. Kanskje departementet kan følge Post-Melbyes og min oppfordring, og lage kostnadsanslag?
Øystein Sjølie
Samfunnsøkonom og forfatter av Oljeboka