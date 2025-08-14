Forbud mot oljeleting vil koste Norge dyrt

I vår la regjeringen frem forslag til et oppdatert klimamål, et forslag som etter hvert ble vedtatt: at Norge innen 2035 skal kutte klimagassutslipp tilsvarende 70 prosent av nivået i 1990. Dette tilsvarer om lag 35 millioner tonn.

Regjeringen hadde imidlertid ikke noe anslag på kostnadene ved målet. Siste kapittel i lovproposisjonen hadde den vanlige tittelen: «Økonomiske og administrative konsekvenser». Kapittelet inneholder imidlertid ikke noe anslag på kostnadene.

Bare en håndfull land har avgifter på vårt nivå

Forleden viste jeg i Finansavisen hvordan ulike forutsetninger for kostnadene ved å kutte kan lede til anslag på årlige totalkostnader på mellom 35 milliarder og 500 milliarder kroner i 2035. Siden vi allerede har tiltak som koster 8.000–16.000 kroner per tonn, virker ikke anslag på 500 milliarder kroner helt søkt.

I en respons til meg er Anne Marit Post-Melbye i Zero enig i mitt hovedpoeng: At Klimadepartementet må lage slike anslag. Dette kapittelet i lovproposisjonen har et åpenbart formål: å hjelpe Stortinget med å prioritere mellom gode formål. Det er i strid med utredningsinstruksen å ikke lage dette.

Les også Ingen vet hva det koster: – Verdensrekord i sløsing Ingen vet hvor mye de nye klimamålene skal koste, eller hvordan de skal nås. – Det finnes ikke et gram tillit. Man plukker bare det som ser minst ille ut, raser FrP.

Post-Melbye beroliger meg videre med at kostnadene ikke blir 500 milliarder kroner, men betydelig lavere, og viser til ulike kilder for å begrunne det. La meg bare kort rydde en misforståelse av veien: Kostnader ved klimapolitikken kan komme til syne som utgifter for staten eller lavere BNP, men mange vil ikke det, for eksempel forbud. Så om Post-Melbyes kilder:

Den første er en bloggpost som påstår at forskere ved Det internasjonale pengefondet (IMF) har beregnet at kutt på 70 prosent vil koste 1 prosent av BNP. Siden Finansdepartementet mener at dagens elbilstøtte koster om lag 1 prosent av BNP og bare kutter 3 prosent av norske utslipp, virker dette urealistisk.

Den andre er en stor rapport av Det internasjonale energibyrået (IEA). I sammendraget fremkommer ikke noe anslag på kostnadene ved klimapolitikk.

Den tredje er en rapport Menon har laget for nettopp Zero, som viser at investeringsbehovet for å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030 er 59 milliarder i året. Ifølge rapporten kreves det i tillegg investeringer i kraft på 70 milliarder i året. Menon har heller ikke regnet med driftskostnader. Med tanke på at mine anslag gjaldt et sterkere mål, er Menons anslag i øvre del av mitt store intervall.

Den fjerde er nok en rapport Menon har laget for Zero, som viser at staten har større inntekter enn utgifter til klimapolitikk. I rapporten ser imidlertid Menon bort fra en rekke store poster, som bilavgifter og CO2-kompensasjon. Den er uansett ikke særlig relevant.

Post-Melbyes siste poeng, at forurenser skal betale, er imidlertid relevant. Det er mange anslag på skadene ved utslipp av ett tonn CO2, men de fleste ligger på under 2000 kroner . Avgiften i Norge er allerede på 1400 kroner per tonn, og skal øke til 2400 kroner innen 2030 . Med denne avgiften gjør Norge dermed det som med rimelighet kan kalles «vår del» av klimadugnaden, særlig med tanke på at de aller fleste land knapt har noen avgift i det hele tatt. Bare en håndfull land har avgifter på vårt nivå.

Les også Feilslått energipolitikk vil ramme norsk velferd Gal energipolitikk gir arbeidsløshet og rammer velferdsstaten, skriver NTNU-professor Jan Emblemsvåg. Tysklands eksperiment har så langt kostet mellom 600 og 700 milliarder euro.

De fleste partiene var med på vedtaket om klimamål. Dette vil antagelig bidra til ytterligere byrder på oljenæringen i årene fremover. Denne næringen betaler mer for sine utslipp enn noen andre , og skal fra 2029 bare få bruke fossilfrie forsyningsskip . Mange aktører, blant annet Zero, vil forby oljeleting. Hvis slike forbud blir vedtatt blir Norges kostnader med klimapolitikk heller høyere enn lavere enn 500 milliarder kroner i året.

Klimadepartementet skriver i stortingsmeldingen at klimapolitikken krever en «helhetlig omstilling av samfunnet». Det høres dyrt ut. Kanskje departementet kan følge Post-Melbyes og min oppfordring, og lage kostnadsanslag?

Øystein Sjølie

Samfunnsøkonom og forfatter av Oljeboka