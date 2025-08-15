Hvor ble det av ryggraden i Høyre?

Da Martin Bech Holte ga ut boken «Landet som ble for rikt», sprengte den salgsrekorder og tente håp om en ny og ærlig debatt om Norges økonomiske kurs. Mange spådde at den ville skape omfattende debatt i valgkampen i år. Men hvor ble det av debatten? Hvor ble det av politikerne som skulle diskutere Holtes ubehagelige spørsmål?

Fredrik Solvang kom ikke utenom å vie et program til temaene i boken. Her fikk vi høre trauste sosialøkonomer fra embetsverket kverulere om regnefeil, og deretter har det vært relativt taust. Kanskje fordi både høyre- og venstresiden vet at de står med hendene fulle av konfetti etter tiår med pengefest – men nå er festen over!

I Jantelovens og Oljefondets hjemland er omfordeling blitt så viktig at vi har glemt at verdiene først må skapes

De siste 10–15 årene har norsk politikk dreid seg om å dele ut penger til alle gode formål, og å subsidiere grønne næringsprosjekter som aldri ville overlevd uten statsstøtte. Vi har hatt luksusproblemer – og løst dem med luksusløsninger.

Dette merkes – i butikken, i banken og på sommerferie i euroland. Kronen har svekket seg dramatisk, renten er mer enn dobbelt så høy som hos våre naboland (Sverige har styringsrente på 2,0 prosent, Danmark 1,6 prosent), og vanlige folk kjenner nå smerten av feilslått politikk.

Jeg tror det norske folk forstår mer enn politikerne liker å tro. Vi vil ha ansvarlige ledere, ikke flere rause onkler med Oljefondet i lomma som kappes om å kjøpe seg støtte.

Et grotesk eksempel er hvordan noen av de mest verdiskapende gründerne og investorene forlater landet. formuesskatten – Norges versjon av økonomisk selvskading – jager bort dem som skaper arbeidsplasser og favoriserer investeringer fra utenlandsk kapital.

Regjeringen har bygget sin egen «finansmur» med exitskatt, men statsminister Jonas Gahr Støre hevder likevel at Arbeiderpartiet fører en næringsvennlig politikk – samtidig som et akselererende antall eiere og bedrifter forlater landet. Parallellen til Erich Honeckers tale på DDRs 40-årsdag den 7. oktober 1989 – hvor statslederen fortsatt forsvarte planøkonomien – er relevant. Den illustrerer både komikken og alvoret i dagens politikk.

I Arbeiderpartiets regjeringsperiode fra 2005 og 2013 økte offentlig sektor med mer enn 100.000 årsverk, og statens utgifter vokste uhemmet – særlig innen helse, utdanning og Nav. I dag bruker vi 62 prosent av Fastlands-Norges BNP på offentlig forbruk. Våre naboland, med like gode eller bedre tjenester, klarer seg med rundt 50 prosent. Dette er ikke bærekraftig – hverken økonomisk eller demokratisk.

Holte trekker en god parallell til Sverige i 1993. De hadde ikke oljepenger, men de hadde mot. Under ledelse av Carl Bildt gjennomførte de nødvendige reformer for å redde velferdsstaten. De innså at politikernes oppgave var å legge til rette for verdiskaping, ikke å overta den. Og de kom styrket ut.