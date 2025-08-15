Hvor ble det av ryggraden i Høyre?

Da Martin Bech Holte ga ut boken «Landet som ble for rikt», sprengte den salgsrekorder og tente håp om en ny og ærlig debatt om Norges økonomiske kurs. Mange spådde at den ville skape omfattende debatt i valgkampen i år. Men hvor ble det av debatten? Hvor ble det av politikerne som skulle diskutere Holtes ubehagelige spørsmål?
Fredrik Solvang kom ikke utenom å vie et program til temaene i boken. Her fikk vi høre trauste sosialøkonomer fra embetsverket kverulere om regnefeil, og deretter har det vært relativt taust. Kanskje fordi både høyre- og venstresiden vet at de står med hendene fulle av konfetti etter tiår med pengefest – men nå er festen over!
De siste 10–15 årene har norsk politikk dreid seg om å dele ut penger til alle gode formål, og å subsidiere grønne næringsprosjekter som aldri ville overlevd uten statsstøtte. Vi har hatt luksusproblemer – og løst dem med luksusløsninger.
Dette merkes – i butikken, i banken og på sommerferie i euroland. Kronen har svekket seg dramatisk, renten er mer enn dobbelt så høy som hos våre naboland (Sverige har styringsrente på 2,0 prosent, Danmark 1,6 prosent), og vanlige folk kjenner nå smerten av feilslått politikk.
Jeg tror det norske folk forstår mer enn politikerne liker å tro. Vi vil ha ansvarlige ledere, ikke flere rause onkler med Oljefondet i lomma som kappes om å kjøpe seg støtte.
Et grotesk eksempel er hvordan noen av de mest verdiskapende gründerne og investorene forlater landet. formuesskatten – Norges versjon av økonomisk selvskading – jager bort dem som skaper arbeidsplasser og favoriserer investeringer fra utenlandsk kapital.
Regjeringen har bygget sin egen «finansmur» med exitskatt, men statsminister Jonas Gahr Støre hevder likevel at Arbeiderpartiet fører en næringsvennlig politikk – samtidig som et akselererende antall eiere og bedrifter forlater landet. Parallellen til Erich Honeckers tale på DDRs 40-årsdag den 7. oktober 1989 – hvor statslederen fortsatt forsvarte planøkonomien – er relevant. Den illustrerer både komikken og alvoret i dagens politikk.
I Arbeiderpartiets regjeringsperiode fra 2005 og 2013 økte offentlig sektor med mer enn 100.000 årsverk, og statens utgifter vokste uhemmet – særlig innen helse, utdanning og Nav. I dag bruker vi 62 prosent av Fastlands-Norges BNP på offentlig forbruk. Våre naboland, med like gode eller bedre tjenester, klarer seg med rundt 50 prosent. Dette er ikke bærekraftig – hverken økonomisk eller demokratisk.
Holte trekker en god parallell til Sverige i 1993. De hadde ikke oljepenger, men de hadde mot. Under ledelse av Carl Bildt gjennomførte de nødvendige reformer for å redde velferdsstaten. De innså at politikernes oppgave var å legge til rette for verdiskaping, ikke å overta den. Og de kom styrket ut.
Vi har muligheten til å gjøre det samme. Men venter vi lenger, kan vi ende med et offentlig apparat som spiser alt – og etterlater lite til fremtiden.
Hva så med formuesskatten? Ja, reduksjoner i formuesskatten gir skattelettelser til de rikeste. Men det koster oss langt mer å skremme bort dem som skaper arbeidsplasser og investeringer. La oss heller spørre hva slags skattesystem som gir mest igjen for hele nasjonen? Dagens regjering fører en politikk hvor ideologi trumfer sunn fornuft og nasjonens beste.
I Jantelovens og Oljefondets hjemland er omfordeling blitt så viktig at vi har glemt at verdiene først må skapes. Men nå – i 2025 – merker folk feilslått politikk på kroppen og lommeboken. Timingen er god for politikere med ryggrad og økonomisk forståelse til å stå frem og ta lederskap.
Arbeiderpartiet lanserte arbeidslinjen på 1990-tallet – med mål om å stimulere til arbeid fremfor passivitet. I dag står rundt 685.000 mennesker mellom 20 og 66 år utenfor arbeid eller utdanning – cirka 20 prosent av befolkningen. Det er fire ganger høyere enn OECD-gjennomsnittet.
Det må lønne seg å arbeide og bidra til fellesskapet. De siste tiårene har vi brukt vår økonomiske frihet til å finansiere sosiale ordninger som stimulerer til passivitet og utenforskap. Nå trenger vi politiske ledere som tør å sette ord på krevende utfordringer og drive gjennom nødvendige endringer selv om de ikke er like populære i alle velgergrupper.
Hva så med Høyre? Hvor er ryggraden i partiet som i Kåre Willochs glansdager gjennomførte krevende, men nødvendige reformer som deregulering av bolig- og kredittmarkedet, avvikling av NRK-monopolet og tok initiativet til den vellykkede skattereformen i 1992 som ble realisert av Brundtland II-regjeringen etter tverrpolitisk enighet?
Det er beklagelig at Erna Solberg i 2013 vant valget med å love at det ikke ville komme store kutt eller reformer i offentlig sektor. Alle vet at dette ikke er Høyres egentlige politikk, men et resultat av kortsiktig frieri til enkelte velgergrupper.
Vi kan ikke lenger bruke oljepenger som sminke på et aldrende system. Vi må tenke nytt – og handle. Derfor vil jeg utfordre Høyre – og Erna Solberg personlig – til å rette ryggen, erkjenne tidligere feil og vise lederskap. Norge trenger ekte reformer som reduserer skatter og offentlig forbruk, og gjør det mulig for både bedrifter og arbeidstakere å vokse!
Paal Jahrmann
Daglig leder i Drive Mobility