Talen markerte at det er 80 år siden den koreanske halvøya ble frigjort fra Japans kolonistyre.

– I dag har vennskapet mellom Nord-Korea og Russland utviklet seg til en enestående allianse, som blir stadig mer solid gjennom felles kamp for å begrense gjenopplivingen av nynazisme og beskytte suverenitet, sikkerhet og internasjonal rettferdighet, sa Kim ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Han skal også ha sagt at Nord-Korea og Russland skaper historie i sin kamp for verdensfred og stabilitet.

Landene har undertegnet en avtale som inkluderer militær bistand dersom et av landene blir angrepet. Nord-Korea har sendt over ti tusen soldater for å støtte Russlands krigføring i Ukraina-konflikten.

Den nordkoreanske lederen skal ikke ha nevnt Sør-Korea eller USA, men klaget over stadig voksende «ugjerninger fra imperialister» som krenker andre lands suverenitet og rettigheter.

(©NTB)