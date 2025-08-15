– Frp elsker å snakke om alle klimaprosjektene de ikke vil ha. Men de har stemt for Langskip, karbonfangst og -lagring, alle flytende havvindprosjekt vi har, all elektrifisering på sokkelen og CO2-avgiften. Erfaringen viser at de prioriterer andre ting når de skal forhandle om regjeringsplattform og statsbudsjett, sier Rotevatn til Morgenbladet.

Han peker på at Høyre, Venstre og KrF til sammen er større enn Frp på dagens målinger, og mener «politikken vil bli dratt mot sentrum uansett konstellasjon».

Rotevatn gjentar at Venstre går til valg på regjeringsskifte og Erna Solberg som statsminister og han avviser at felles ønske om å fjerne formuesskatten er det eneste som samler borgerlig side.

– Vi er enige om at vi må slutte å straffe norske bedrifter, om en kritisk holdning til offentlig pengebruk, om rom for privat initiativ, reformvilje i offentlig sektor og retningen i Europa-politikken, sier han.

Om EØS-striden mener Rotevatn at Frp til slutt vil legge Nei til EU-retorikken til side.

– Jeg håper og tror at Frp gjør som sist de satt i regjering, og forstår at dette bare er tull, sier han.

(©NTB)