Sent fredag kveld norsk tid skal de to presidentene møtes på en militærbase i Alaska. Der står krigen i Ukraina øverst på menyen.

Marerittscenarioet er at de to blir enige om en løsning for Ukraina – over hodet på både ukrainerne og Europa.

– Det er noe man ikke vil, sier Eide til NTB.

– Derimot vil det være veldig fint om de blir enige om å starte en ekte prosess mot våpenhvile, sier han.

Verste scenario

I motsatt ende av skalaen er det verste som kan skje at Putin bare kjøper seg mer tid, mener utenriksministeren.

– Eller at Putin opplever at han får noen løfter fra Trump om noen innrømmelser fra Ukraina altfor tidlig i prosessen. At selv om Trump har sagt at «nå skal jeg bli tøff med Putin», så klarer likevel Putin å vri dette slik at han får mer tid.

I tillegg til Ukraina skal Trump og Putin også diskutere handel og økonomisk samarbeid.

Den siste tiden har russerne trappet opp på slagmarken for å ha bedre kort på hånden.

– De har åpenbart lagt på enda mer kraft i fremrykningen for å sende et signal, sier Eide.

– Alle ønsker fred i Ukraina, men hvor stor er faren for at man får en fred som få ønsker seg?

– Det er jo reell fare at man bare får for eksempel en våpenstillstand. Det vi militært kaller ildopphør, som rett og slett er der man slutter å skyte, sier Eide og peker på den uavklarte situasjonen mellom Nord- og Sør-Korea.