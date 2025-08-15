Sent fredag kveld norsk tid skal de to presidentene møtes på en militærbase i Alaska. Der står krigen i Ukraina øverst på menyen.
Marerittscenarioet er at de to blir enige om en løsning for Ukraina – over hodet på både ukrainerne og Europa.
– Det er noe man ikke vil, sier Eide til NTB.
– Derimot vil det være veldig fint om de blir enige om å starte en ekte prosess mot våpenhvile, sier han.
Verste scenario
I motsatt ende av skalaen er det verste som kan skje at Putin bare kjøper seg mer tid, mener utenriksministeren.
– Eller at Putin opplever at han får noen løfter fra Trump om noen innrømmelser fra Ukraina altfor tidlig i prosessen. At selv om Trump har sagt at «nå skal jeg bli tøff med Putin», så klarer likevel Putin å vri dette slik at han får mer tid.
I tillegg til Ukraina skal Trump og Putin også diskutere handel og økonomisk samarbeid.
Den siste tiden har russerne trappet opp på slagmarken for å ha bedre kort på hånden.
– De har åpenbart lagt på enda mer kraft i fremrykningen for å sende et signal, sier Eide.
– Alle ønsker fred i Ukraina, men hvor stor er faren for at man får en fred som få ønsker seg?
– Det er jo reell fare at man bare får for eksempel en våpenstillstand. Det vi militært kaller ildopphør, som rett og slett er der man slutter å skyte, sier Eide og peker på den uavklarte situasjonen mellom Nord- og Sør-Korea.
– Da er Ukraina kanskje ikke i krig, men man vet ikke hva som er Ukraina det lange løp. Det vanskeliggjør jo også et eventuelt medlemskap i både EU og Nato, sier han.
Genuint ønske
Putin ble invitert til Alaska samme dag som Trumps frist for å legge ned våpnene gikk ut, noe som er blitt karakterisert som en enorm propagandaseier for Putin.
– Hva tror du er Trumps beveggrunner, er det Nobels fredspris som blinker i det fjerne ?
– Jeg tror Trump har et genuint ønske om å bidra til fred i vår tids største krig. Han har mange ganger snakket om alle som blir drept, alle de unge mennene som dør hver dag. Det fremstår for meg som et ekte engasjement, langt forbi bare å bli anerkjent. Jeg tror han mener det.
– Og det skal vi utnytte, slår Eide fast.
Hektisk møteaktivitet
I forkant av Alaska-møtet har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og europeiske ledere gjort alt i sin makt for å få Trump over på sitt lag.
På et videomøte onsdag deltok både Trump, Zelenskyj og europeiske ledere som Frankrikes Emmanuel Macron, Tysklands Friedrich Merz og Storbritannias Keir Starmer.
Etter møtet uttalte partene at de er enige om at ingen avgjørelser om landområder skulle tas uten Ukraina, og at første steg mot fred må være en våpenhvile.
Trump advarte også om «alvorlige konsekvenser» dersom Putin motsetter seg fred i Ukraina. Derimot åpnet han for et nytt møte med både Putin og Zelenskyj dersom Alaska-møtet blir vellykket.
Putins krav
For Putin gjelder det å få både lettelser i sanksjonene og aksept for russisk kontroll over de okkuperte områdene i Ukraina, samt løfter om at Ukraina skal forbli utenfor Nato, sier Russland-ekspert Julie Wilhelmsen ved Nupi.
Hun tror ikke det vil komme særlig mye ut av møtet. Samtidig er det er stor fare for at Putin vil greie å få Trump på sin side.
– Trump hadde i utgangspunktet sterk sympati for Russlands syn. Samtidig ser det ut til at Trump er på vakt og innstilt på ikke å bli manipulert. Han har uttrykt at dersom de ikke ganske raskt blir enige, vil han bare forlate forsøket på å få til fred i Ukraina og la dem krige videre, påpeker hun overfor NTB.
– Putin kan også lokke med økonomisk samarbeid, for eksempel om kritiske mineraler.
Torsdag kom Putin også med signaler om at Russland ønsker en ny avtale om atomvåpen. I forrige uke flyttet Trump to amerikanske atomubåter til en «ny region» etter uttalelser fra Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev.
