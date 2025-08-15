Syv av ti nordmenn vet hva de skal stemme

22,2 prosent sier at de stadig er usikre, mens 5,9 prosent sier de ikke kommer til å stemme eller ønsker ikke å svare. Resten av valgkampen er altså helt avgjørende, ifølge valgforsker og statsviter Svein Erik Tuastad.

– Dette er et valg som er helt åpent. Små utslag kan avgjøre. Noen valg er det veldig klar ledelse. Slik er det slett ikke nå. Derfor er valget ikke avgjort, sier han til ABC Nyheter.

Taktisk stemming kan bli avgjørende i valget, tror Tuastad.

– Over én av ti pleier å stemme taktisk. Dette valget, hvor sperregrensen er så avgjørende for hvilken side som vinner, kan tilsi at flere kanskje stemmer taktisk. Da kan ting som skjer i valgkampen, påvirke. En annen ting er at det kan komme nye saker mer fram i nyhetsbildet. De vil kunne påvirke de som ikke har bestemt seg, forklarer han.

1142 mennesker er spurt i målingen, som har en feilmargin på pluss minus 3 prosent.

Det er geografiske utslag i målingen. I Nord-Norge sier flertallet at de har bestemt seg, mens det i Oslo er flest som er usikre.

Det er også stor forskjell mellom aldersgruppene. De eldste er mest sikre. I aldersgruppa 45–64 år har 77,7 prosent bestemt seg, mens andelen er 83 prosent blant dem over 65 år. Den mest usikre gruppa er dem mellom 30–44 år, der 33,7 prosent sier de er usikre, og 60,4 prosent har bestemt seg.

I aldersgruppa 18–29 år har 63 prosent bestemt seg og 28,8 prosent ikke. I denne gruppa er det flest som sier de ikke har tenkt å stemme – 4,3 prosent.