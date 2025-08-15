Trump vurderer aksjekjøp: Aksjen stiger kraftig

Trump og hans allierte er i samtaler med Intel om å la den amerikanske staten ta en eierandel i Intel, sier kilder til Bloomberg torsdag.

Dette markerer et nytt skritt i retning av økt statlig involvering i amerikansk industri, særlig i sektorer som anses som kritiske for nasjonal sikkerhet.

Nyheten sendte Intel-aksjen opp med 7,4 prosent på Nasdaq torsdag. Aksjen skjøt videre opp 4,5 prosent i etterhandelen.



Forhandlingene dreier seg om å styrke Intels planlagte fabrikkhub i Ohio, som selskapet tidligere har hevdet skal bli verdens største produksjonsanlegg for brikker. Prosjektet har imidlertid blitt forsinket. Størrelsen på den mulige eierandelen er foreløpig uklar, og kildene understreker at planene fortsatt er flytende og kan ende uten en avtale.

– Dypt forpliktet til å støtte Trumps innsats

Samtalene kommer kun en uke etter at president Donald Trump offentlig krevde at Intels administrerende direktør, Lip-Bu Tan, måtte gå av på grunn av tidligere bånd til Kina. Planene stammer fra et møte mellom Trump og Tan tidligere denne uken, hvor også detaljer om eierandelen ble diskutert, ifølge kildene.

Intel selv avsto fra å kommentere forhandlingene direkte, men en talsperson understreket at selskapet er «dypt forpliktet til å støtte president Trumps innsats for å styrke amerikansk teknologi og produksjon.»

«Vi ser frem til å fortsette arbeidet med Trump-administrasjonen for å fremme disse felles prioriteringene, men vi kommer ikke til å kommentere rykter eller spekulasjoner», sa Intel videre.