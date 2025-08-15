Velkommen til den Ap-styrte bygården

Tenk deg at du eier en leilighet i en bygård. Det nye styret bestemmer plutselig at felleskostnadene skal økes 107 prosent fordi Roger i femte etasje skal få bostøtte. Han ble skilt og har derfor fått veldig dårlig råd.

Dessverre må maling av fellesområdene og fjerning av graffiti også utsettes. Og det knuste vinduet i trappen får være sånn litt til. Det er jo tross alt bedre at Roger får hjelp. Vi tåler vel litt trekk i gangen en vinter til.

Så er det stille en stund, men plutselig kommer det et nytt brev fra styret. Nå må felleskostnadene økes med enda 25 prosent, for styret skal på sameiekongress i New York i fire dager. Styreleder Tonje vil ha med seg Jan Christian og Espen Bart-Bøye fra styret, men siden Espen er langtidssykemeldt på grunn av vond rygg, bør de reise på business class. Flere av sameierne klager på økningen, men får beskjed om at hvis de ikke vil være med på dette spleiselaget, kan de bare flytte.

Tonje, Jan Christian og Espen lover ny heis og gratis grillmat til alle, men stemningen er dårlig

På flyet til New York er Jan Christian blitt litt redd for at folk faktisk kan komme til å selge leilighetene sine og flytte, så han foreslår at alle som fra nå forlater sameiet må betale en flytteavgift på 38 prosent av salgssummen på leiligheten sin. Tonje og Espen synes ideen er genial, og de stemmer for dette med liv og lyst. Problemet er løst!

Tilbake i Oslo synes Tonje at sameiet bør støtte alle som bor i femte etasje. Det er tross alt de som må gå lengst i trappen. En kontant trappestøtte høres ut som en god idé, synes Espen og Jan Christian, og nytt brev sendes ut. Mange klager, og Ali i fjerde etasje synes det er litt rart at bare femte etasje får støtte, og foreslår at alle i fjerde etasje får trappestøtte også.

Ett år er gått, og trappestøtten er nå utvidet til å gjelde alle i andre, tredje, fjerde og femte etasje. Men det er blitt veldig dyrt for sameiet, som har hatt 300 prosents økning i kostnadene de seneste to årene, langt mer enn alle andre sameier i området.

Espen Bart-Bøye har imidlertid fått en knallbra idé for å få opp inntektene. Han mener at alle som har mer enn to soverom skal betale en soveromsavgift på 1,1 prosent av leilighetens verdi hvert år til sameiet. Heldigvis er det ingen i styret som har leiligheter med mer enn to soverom.

Så er det omsider valg av nytt styre. Tonje, Jan Christian og Espen lover ny heis og gratis grillmat til alle, men stemningen er dårlig. Mange av de med de største leilighetene har flyttet, og minimalt av vedlikehold er blitt gjort de seneste årene. Det ser helt jævlig ut ved inngangsdøren. Lars Oscar, en av sameierne, har faktisk saksøkt styret også.

«Vi pleide å ha den flotteste gården i byen, men nå er de fleste andre mye finere og renere, og det med mye lavere felleskostnader også», sier Lars Oscar, som har bodd i bygården i over tretti år. Tonje mener Lars Oscar bør holde kjeft og heller støtte spleiselaget, uansett hva styret ber om.

Det er på tide med nytt styre i sameiet Norge. Stem borgerlig og stopp den ville skattefesten!

Carl August Ameln

Styreleder i First Risk Capital