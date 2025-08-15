Det sier Rodion Mirosjnik, som er spesialutsending fra det russiske utenriksdepartementet, i et intervju med det statlige russiske nyhetsbyrået Tass fredag morgen.

– Hvis den russiske leder reiser til USA, så forventer vi at den amerikanske leder til gjengjeld besøker Russland, sier Mirosjnik.

Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump møtes fredag i Alaska for å diskutere Ukraina-krigen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier mye ble gjort under USAs spesialutsending Steve Witkoffs besøk i Moskva onsdag 6. august.

Lavrov håper at den nyttige dialogen kan fortsette under samtalene i Alaska, sier han.

Russlands statsminister Mikhail Misjustin har avsluttet et besøk til Kirgisistan tidlig for å rekke tilbake til Moskva før Alaska-toppmøtet.