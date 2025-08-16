Vedum vil bruke budsjettmakt mot Støre

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum advarer Arbeiderpartiet mot å bli enige med høyresiden om EØS-spørsmål samtidig som de får budsjetthjelp fra Senterpartiet.

Publisert 16. aug.
FOTEN NED: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og partiet vil utnytte budsjettforhandlingene til å sette foten ned når det gjelder EU. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB
NTB
– Det er ikke aktuelt at vi skal være med og lage budsjettavtale ei uke, og uka etter går Ap sammen med Høyre, sier Vedum til Nationen.

Uttalelsen kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa at en eventuell mindretallsregjering vil samarbeide bredt i Stortinget om utenriks- og sikkerhetspolitikken, også med høyresiden.

Vedum varsler at Sp vil bruke sin posisjon som Aps budsjettpartner til å stoppe norsk EU-tilnærming. Han understreker at partiet vil legge inn føringer i budsjettavtalene, spesielt når det gjelder energipolitikken.

– Vi kommer til å være helt krystallklare på at det ikke er aktuelt med de fem EØS-direktivene som nå har vært utsatt, sier Vedum.

De fem energidirektivene er en del av EUs Ren energi-pakke, som består av i alt åtte direktiver og forordninger. Stortinget har allerede vedtatt tre. De øvrige fem blir liggende i skuffen i hvert fall ut neste stortingsperiode om Ap får fire nye år, har Jonas Gahr Støre tidligere slått fast.

