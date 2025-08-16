– Milliongavene er et problem. Vi skal ikke ha en amerikanisering av norsk politikk, sier stortingsrepresentant for Rødt, Tobias Drevland Lund til Klassekampen.

Rødt slutter seg dermed til Senterpartiet, som har foreslått en maksgrense på 100.000 kroner for privatpersoner og én million kroner for organisasjoner.

Både Senterpartiet og Rødt sier de er villige til å gi slipp på støtten de mottar fra LO for å endre reglene.

– Valgkampen flommer over av penger. Vi har aldri sett noe lignende i Norge, sier Marit Arnstad i Senterpartiet.

Hun ber alle partiene bli med på å sette seg ned etter valget for å bli enige om noen nye prinsipper for valgkampfinansiering og begrensninger på pengegaver.

I Klassekampen fredag argumenterte milliardær og forretningsmann Christian Ringnes for at det bør settes en grense for pengegavene. Han har donert én million kroner til hver av Høyre, Frp og Venstre, men mener dette er nødvendig så lenge LO gir så mye valgkampstøtte til venstresida som de gjør.

Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug skriver i en epost at «Høyre alltid er åpne for å diskutere hvordan vi kan sikre mer åpenhet og transparens rundt partibidrag»,

– En forutsetning for å diskutere valgkampfinansiering må være at vi skal ha et regelverk som sikrer like vilkår for de ulike partiene, understreker han.