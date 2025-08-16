Eksperter etter toppmøtet: – Det kan bli et lettelsesrally

Fredagens møte mellom Donald Trump og Vladimir Putin i Alaska førte ikke til noen enighet om å verken våpenhvile eller umiddelbar stans av krigen. Likevel beskrev begge parter møtet som «produktivt».

«Det var mange, mange punkter vi ble enige om. Jeg vil si et par store vi ikke helt er i mål på ennå, men vi har gjort noen fremskritt» sa Trump til pressen etter den tre timer lange seansen.

Etter møtet har ikke reaksjonene latt vente på seg, og nyhetsbyrået Reuters har vært i kontakt med en rekke markedseksperter for å ta tempen på markedet etter møtet.

Ser muligheter i olje

«Det faktum at det ikke kom noen økonomiske sanksjoner er positivt, og markedene bør trekke et lettelsens sukk, men det ser ikke ut til at en avtale er på plass» sier investeringssjef i Comerica, Eric Teal, ifølge Reuters.

Videre mener derimot at han ser muligheter i energisektoren, siden oljeprisene ligger lavt og utsiktene til oljesanksjoner ikke ble noe av.

«Det kan komme en lettelsesrally, og det vil være en mulighet til å investere i energi når vi går inn i en periode med høyere sesongmessig etterspørsel og økonomisk vekst som igjen begynner å akselerere» sier han til Reuters.

«Gull og edle metaller vil sannsynligvis falle fordi de er en trygg havn. Gitt bekymringer rundt inflasjon, er de også et godt kjøp ved svakhet».

Bryr seg mer om inflasjon

Blant annet sier den globale sjefen for råvarestrategi i RBC Capital Markes, Helima Croft, at utfallet av møtet lå i deres analyser.

«Vi vil følge med for å se om et «fortsettelse følger»-utfall er nok til å legge bort sekundære sanksjoner mot India for å fortsette å importere russisk olje. Det vil uansett være langt unna noe som kan overbevise europeerne om å oppheve sine energisanksjoner mot Russland» sier Croft til Reuters.

Sjefstrateg i BMO Private Wealth, Carol Schleif, er usikker på om utfallet av møtet vil ha noen store effekter på markedet.

«Markedene er på nye toppnivåer til tross for at konflikten har pågått i tre år. Markedene bryr seg mer om forbrukere, inflasjon og kommentarene som kommer fra Wyoming neste uke» sier hun til Reuters.

Tror på avtale innen 30 dager

Etter møtet med Putin har Trump gjentatte ganger sagt at han ville ta kontakt med president Zelenskyj, og deretter andre ledere i EU.

«For det meste tror jeg de har lagt grunnlaget for en avtale. Og min følelse er at den sannsynligvis vil bli gjennomført, men at det gjenstår et par steg. Jeg tenker at ett av disse vil være et møte mellom Trump, Putin og Zelenskyj i løpet av neste måned» sier direktør for renter og handel i Mischler Financial, Tom Di Galoma til Reuters.

«De vil trolig nå en avtale innen 30 dager. Jeg ble litt overrasket over at de ikke tok noen spørsmål. Det var litt skuffende, men før en avtale er på plass kan man egentlig ikke ta spørsmål».

«Alt i alt vil markedene like det i noen grad, fordi jeg tror de har gjort fremskritt. Men jeg tror ikke vi vil se Dow-futures opp 400 poeng søndag kveld».