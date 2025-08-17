Årets stupedamer: Varslingssak, maktkamp og regjeringsexit
På kåringen Norges mektigste kvinner 2025 går årets "stup" til forhenværende direktør i Konkurransetilsynet, Tina Søreide. Ellers er stupebrettet fylt av avgåtte organisasjonstopper og Sp-damer nå uten regjeringsmakt.
Publisert 17. aug. 12:50 | Oppdatert 09:05
Tre år: Tina Søreide kom fra stillingen som professor ved NHH til direktørstolen i Konkurransetilsynet i 2022. Hun varte tre år før hun havnet i en stygg varslingssak, hvor flere i hennes egen ledergruppe omtalte lederstilen hennes som tyrannisk. Foto: Thomas Fure/NTB