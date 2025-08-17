Søkkrike med lav skatt

SKATTESUKSESS: Gründere betaler 9 prosent skatt i Polen, mens større bedrifter betaler 19. Lavtlønnede betaler 12 prosent skatt, mens høytlønnede betaler 32. – Og hvis du får du utbytte er det 19 prosent skatt. Dette gjør at folk er supergira på å bygge bedriftene sine, sier nordmannen Stein Christian Knutsen. Foto: Alla Pozmogowa

