Ifølge en sentral kilde AFP har snakket med krever Russland full kontroll over de to fylkene Donetsk og Luhansk i Donbas-regionen øst i Ukraina.

Dersom Ukraina går med på å trekke sine soldater ut av disse områdene, skal Putin ha lovet å stanse den russiske fremrykkingen i de to fylkene Kherson og Zaporizjzja.

– Trump er tilbøyelig til å støtte dette, men alt avhenger av Putins æresord, sier AFPs kilde.

The New York Times, som siterer to høytstående europeiske tjenestemenn, melder også at Trump støtter Putins plan. Det samme opplyser en kilde til Financial Times.

Zelenskyj avviser

Trump orienterte lørdag Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og europeiske ledere om møtet han fredag hadde med Putin i Alaska.

Zelenskyj skal ha avvist alle krav om å overlate territorium til Russland og ha vist til at han er bundet av Ukrainas grunnlov.

– Den ukrainske presidenten nekter å forlate Donbas, sier kilden.

Zelenskyj skal derimot ikke ha utelukket å diskutere saken på et trilateralt møte med Trump og Putin.

Store områder

Russiske styrker kontrollerer i dag nesten hele Luhansk og mesteparten av Donetsk, mens de viktigste knutepunktene i Zaporizjzja og Kherson fortsatt er under ukrainsk kontroll.

Russland har også full kontroll over Krim-halvøya, som de annekterte i 2014.

Til sammen kontrollerer Russland nærmere en femdel av Ukrainas territorium.