Flere partier vil la kommunene stramme inn korttidsutleie

Byrådet i Bergen har bedt om strengere regler for korttidsutleie av boliger, såkalt Airbnb-turisme. Flere partier vil gi kommunene flere verktøy.

Publisert 17. aug. 09:14
STRAMMER INN: Byrådet i Bergen ønsker seg flere muligheter til å stramme inn reglene for korttidsutleie av boliger, og viser til et sterkt presset utleiemarked.  Foto: Marit Hommedal / NTB
Alle partiene bortsett fra Høyre støtter at kommunene skal få flere verktøy for å kunne stramme inn lokale regler for korttidsutleie av boliger, viser en gjennomgang Bergens Tidende har gjort.

I Bergen har det Høyre-ledede byrådet ønsket seg nettopp klarere og strengere regler for det de kaller Airbnb-turisme. Høyre mener det bør bygges flere boliger for å dempe presset i utleiemarkedet, men bergenspolitikerne er ikke helt enige med resten av partiet sitt.

– Det er åpenbart et problemet når bygg som er regulert til boligformål, blir kjøpt opp og benyttet til næringsvirksomhet, har byråd for byutvikling Eivind Nævdal-Bolstad sagt til BT tidligere.

Det siste året har antallet Airbnb-oppføringer i Bergen økt med 15 prosent, skriver avisen. Venstre-leder Guri Melby er blant dem som ønsker at det skal bli lettere for kommunene å håndheve grenser for korttidsutleie.

– Her i Bergen er omfanget så stort at vi ser en reell fortrengning av grupper som studenter og andre som trenger å leie bolig, sier Melby.

Rødt, SV og MDG ønsker at Stortinget skal innføre bobplikt for områder med høyt press på leiemarkedet. KrF vurderer også å støtte dette, skriver BT.

