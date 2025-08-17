Den amerikanske presidenten overrakte selv brevet til Putin da de to møttes i Alaska fredag. Det opplyser kilder til nyhetsbyrået Reuters og TV-kanalen Fox News.

Melania Trumps kontor har nå delt en Fox News-artikkel der brevet gjengis , på meldingstjenesten X.

I brevet nevnes ikke Ukraina, og heller ikke Russlands krigføring. I stedet oppfordres Putin til å tenke på barn i vanskelige og farlige situasjoner.

– Herr Putin, du kan egenhendig bringe deres melodiske latter tilbake, skriver Melania Trump.

– Ved å beskytte disse barnas uskyld, vil du gjøre mer enn å bare tjene Russland – du tjener selve menneskeheten, står det videre.

Reuters har tidligere sitert kilder som fortalte om brevet, men innholdet var da ikke kjent.

Russlands president Vladimir Putin er ettersøkt for krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen (ICJ). Bakgrunnen er det store antallet barn som skal ha blitt deportert fra Ukraina til Russland i etterkant av den russiske invasjonen i 2022.