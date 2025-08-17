Fremskrittspartiet vil endre EØS-avtalen for å hindre at velferdsytelser eksporteres ut av landet, men uten å si opp avtalen. Det får Høyres Ine Eriksen Søreide til å reagere kraftig.

– Å reforhandle deler av EØS-avtalen er ikke mulig. Først må avtalen sies opp, og det ville vært dramatisk for økonomien og de over 400.000 jobbene som er avhengige av den, sier Søreide til DN.

– De må avklare hva de faktisk mener om EØS-avtalen. Og de må snakke ærlig om konsekvensene av politikken sin. Det opplever jeg ikke at de gjør. Å gi inntrykk av at EØS kan reforhandles, og at resultatet vil bli bedre, er villedende, fortsetter hun.

Frp-leder Sylvi Listhaug stilte ikke til intervju, men nestleder Hans Andreas Limi står fast på at reforhandling er mulig, selv uten å si opp avtalen.

– Hvordan det formelt skal skje, gjenstår å se, den nåværende regjeringen har ikke forsøkt. Det er tydelig at Søreide ikke på noe område ønsker, eller tør, å utfordre EU. Søreide viser til EØS-avtalen nærmest som en naturlov som ikke kan endres på. Vi tror det finnes et mulighetsrom på flere områder, skriver han i en e-post.

Høyre advarer

Det er ikke første gang Høyre retter pekefingeren mot Fremskrittspartiet i EØS-spørsmålet. Allerede i mars gikk Erna Solberg ut med en tydelig oppfordring om å «ikke rote» med EØS-avtalen – særlig i den usikre situasjonen Europa befinner seg i nå.

Responsen fra Frp-leder Sylvi Listhaug lot ikke vente på seg.

«I stedet for å spinne historier som ikke stemmer om Frps forhold til EØS-avtalen, bør Solberg heller utvise større selvtillit i møte med Europa», svarte Listhaug den gang.

Hun understreket samtidig at Frp fortsatt støtter EØS-avtalen, men mener det er nødvendig å reforhandle enkelte deler for å sikre norske interesser bedre.

«Vi bør i større grad si nei til å knytte norsk industri enda tettere til EUs energimarked, som har utviklet seg i helt feil retning de siste årene på grunn av feilslått energi- og klimapolitikk», sa Listhaug.