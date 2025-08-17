Europeiske ledere deltar på møtet mellom Trump og Zelenskyj

Det ble søndag bekreftet av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

I tillegg til von der Leyen opplyser Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, Natos generalsekretær Mark Rutte og Finlands president Alexander Stubb at de blir med til Det hvite hus i Washington D.C.

I forkant av møtet holdes det søndag ettermiddag en europeisk videokonferanse om Ukrainas fremtid. Zelenskyj kommer selv til Brussel for å delta på den.

Støre deltar

Også Macron, Merz, von der Leyen, Storbritannias statsminister Keir Starmer og en rekke andre europeiske ledere deltar på videokonferansen. Det gjør også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Samtalene begynner klokken 15, ifølge nyhetsbyråene AFP og DPA. Det er den såkalte koalisjonen av villige som skal diskutere Ukraina-krigen.

Videokonferansen og møtet i Det hvite hus holdes i kjølvannet av toppmøtet mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin før helgen.

Etter toppmøtet i Alaska virket det som Trump på noen punkter hadde endret syn og beveget seg nærmere Putins krav. Blant annet sier Trump nå at det er best å sikte mot en fredsavtale for Ukraina med en gang, uten å gå veien om en våpenhvile først.

– Kompliserer situasjonen

At en våpenhvile først må på plass, har lenge vært et krav fra Ukraina og europeiske land.

– Vi ser at Russland avviser tallrike oppfordringer om våpenhvile og at de ennå ikke har bestemt når de vil stoppe drapene. Dette kompliserer situasjonen, skrev Zelenskyj på meldingstjenesten X sent lørdag.

Samtidig har flere medier sitert anonyme kilder som sier Trump nå åpner for at USA kan bidra til at Ukraina får sikkerhetsgarantier etter en fredsløsning.

Blant andre Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har kalt dette et betydelig fremskritt.

Putins krav

Forrige gang Zelenskyj var i Det hvite hus, i februar, ble han nærmest skjelt ut av Trump og visepresident J.D. Vance. De mente han ikke var takknemlig nok for USAs støtte.

Lørdag skrev Zelenskyj på X at han nå skal til Washington for å «diskutere alle detaljene angående å avslutte drepingen og krigen».

Nyhetsbyrået Reuters siterer kilder som sier Putin krever at Ukrainas styrker må trekke seg ut av områder de fortsatt kontrollerer i de ukrainske fylkene Luhansk og Donetsk.

Til gjengjeld er Putin angivelig villig til å gi Ukraina tilbake noen mindre ukrainske områder i fylkene Sumy og Kharkiv.