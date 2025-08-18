Lee spesifiserte ikke hvilke avtaler han siktet til mandag, men presidenten sa fredag at Seoul har til hensikt å gjenopprette en avtale fra 2018, som siden har falt sammen, om å suspendere noen militære aktiviteter langs grensen til Nord-Korea.

– Forholdet mellom Sør- og Nord-Korea er avgjørende for å beskytte Sør-Koreas nasjonale interesser og utvide handlingsrommet diplomatisk i møte med raskt skiftende eksterne forhold, sa Lee på et regjeringsmøte mandag.

– Relevante departementer, vennligst forbered trinnvis gjennomføring av eksisterende avtaler mellom de to koreanske statene, med start der det er mulig, sa han.

Siden Lee tiltrådte i juni, har hans regjering forsøkt å forbedre forholdet mellom naboene som teknisk sett fortsatt er i krig.

Til nå har imidlertid høytstående nordkoreanske tjenestemenn avvist tilnærmingene fra Seoul.